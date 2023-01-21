الأرصاد: ارتفاع تدريجى فى درجات الحرارة حتى نهاية الأسبوع

جدة - نرمين السيد - وأوضحت الهيئة، عبر حسابها الرسمى على موقع التواصل الاجتماعى "فيسبوك"، أن درجة الحرارة الآن على القاهرة الكبرى 17 درجة مئوية. كما توقعت الهيئة العامة للأرصاد الجوية، أن تسجل القاهرة الكبرى اليوم درجة حرارة عظمى 21 درجة مئوية.

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