54 ألف طالب وطالبة يؤدون امتحانات الشهادة الإعدادية فى قنا (صور)

جدة - نرمين السيد - قال الدكتور محمد السيد، وكيل وزارة التربية والتعليم بقنا، إن امتحانات الفصل الدراسى الأول من الشهادة الإعدادية بدأت اليوم السبت، وتستمر حتى يوم الأربعاء الموافق 25 يناير الجارى.





وأشار السيد، إلى أن إجمالى عدد اللجان على مستوى المحافظة بلغ 301 لجنة، تستقبل 54 ألفا و584 طالبا وطالبة، مؤكدا أنه تم الاستعداد مسبقا لبدء مارثون امتحانات الشهادة الإعدادية من خلال تجهيز اللجان، وتوزيع المراقبين والملاحظين، وتشكيل غرفة عمليات رئيسية بمديرية التربية والتعليم، فضلا عن غرف عمليات فرعية بالإدارات التعليمية، لمتابعة الامتحانات والتعامل مع أى حدث طارئ بشكل فورى وسريع.

فيما تابع اللواء أشرف الداودى محافظ قنا، انتظام سير امتحانات الفصل الدراسى الأول من الشهادة الإعدادية بلجان مدرستى نقادة للتعليم الأساسى بالشيخ حسين، وكوم بلال الإعدادية المشتركة، والتى بدأت اليوم بمادتى اللغة العربية والتربية الدينية، رافقه الدكتور حازم عمر نائب المحافظ، والدكتور محمد السيد وكيل وزارة التربية والتعليم، وياسر حمادى رئيس الوحدة المحلية لمركز ومدينة نقادة.

استهل محافظ قنا، جولته بتفقد لجنة مدرسة نقادة للتعليم الأساسى بالشيخ حسين، والتى تضم 4 لجان فرعية بإجمالى 81 طالبا وطالبة، كما تابع المحافظ سير الامتحانات بلجنة مدرسة كوم بلال الإعدادية المشتركة، والتى تضم 5 لجان فرعية بإجمالى 98 طالبا وطالبة، واطمئن على مدى الانضباط والنظام داخل اللجان ومدى جاهزيتها، والتأكد من توفير جميع سبل الراحة للطلاب والملاحظين والمشرفين داخل اللجان من تهوية وإضاءة وتطبيق القواعد والضوابط الخاصة بسير عملية الامتحانات، بما يساعد الطلاب على تأدية الامتحانات بسهولة ويسر.