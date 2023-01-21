ستر وعافية.. التحالف الوطنى للعمل الأهلى يواصل حملات التوعية بقرية الحامولى

جدة - نرمين السيد - قدم التحالف الوطنى للعمل الأهلى التنموى، التوعية لأهالى قرية الحامولى بمحافظة الفيوم، بخصوص كارت الخدمات المتكاملة لذوى القدرات الخاصة والكشف المبكر عن سرطان الثدى والصحة الإنجابية.





جاء ضمن قافلة ستر وعافية، وبمشاركة "مؤسسة عدالة ومساندة - مؤسسة بهية - الجمعية المصرية لتنظيم الأسرة". وجاء فى بيان التحالف: "محتاجين إننا نوصل لأهالينا ونسمعهم ونشاركهم الرأى، وعشان كده قررنا إننا فى 2023 هنروح لكل أهالينا فى كل محافظة وزى ما هنبقى باب الخير ليهم فى الخدمة الطبية والمساعدات الاجتماعية، هنبقى كمان باب الخير فى النصيحة والرأى والمشاركة".

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