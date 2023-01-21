فتح باب ترخيص 88 سيارة للعمل بمنظومة النقل الداخلى بأكتوبر الجديدة.. غدا

جدة - نرمين السيد - أعلن المهندس محمد عبدالمقصود، رئيس جهاز تنمية مدينة أكتوبر الجديدة، عن فتح باب التقدم لترخيص 88 سيارة فان 7 ركاب للعمل ضمن منظومة النقل الداخلى للمواطنين بالمدينة، بدءًا من غد الأحد الموافق 22-1-2023، ولمدة 30 يوما.





وأشار رئيس جهاز أكتوبر الجديدة، إلى أنه سيتم إتاحة كراسات الشروط والمواصفات بمقر المركز التكنولوجى لخدمة المواطنين بمقر جهاز المدينة بعمارات المستقبل - الحى السادس، خلال الفترة المحددة، موضحاً أن ترخيص الـ88 سيارة كمرحلة أولى بنظام الأجرة وذلك عن طريق إجراء القرعة العلنية بين المتقدمين لضمان تكافؤ الفرص والوصول لأفضل آلية تنفيذ.

وقال: يأتى هذا المشروع لتدعيم منظومة النقل الداخلى ضمن السيارات السابق تخصيصها للعمل بنظام السرفيس داخل مدينة أكتوبر الجديدة بناءً على موافقة قطاع أمن الجيزة بوزارة الداخلية ومحافظة الجيزة، مؤكدا أن جهاز المدينة لا يدخر جهدا للعمل على توفير الخدمات للمواطنين والتى منها منظومة النقل والمواصلات.

وأوضح المهندس محمود مراد، نائب رئيس جهاز مدينة أكتوبر الجديدة، أن الشروط المطلوبة للترخيص هى: أن يكون ترخيص السيارة المتقدمة "ملاكى" صادراً من وحدة مرور 6 أكتوبر، وأن يكون مالك السيارة من قاطنى مدينة أكتوبر من واقع عنوانه المدون ببطاقة الرقم القومى وإيصال كهرباء و إثبات سكنه لمدة لا تقل عن 3 سنوات، والأولوية لقاطنى مدينة أكتوبر الجديدة، وأن يكون المتقدم لترخيص السرفيس هو المالك الأصلى للسيارة، وألَّا يكون قد مضى على سنة الصنع للسيارة 5 سنوات بما فيها سنة الصنع وطبقاً لأحكام المادة رقم 4 من قانون المرور، وإحضار صورة من بطاقة الرقم القومى "سارية"، وصورة من رخصة السيارة "سارية".

وأشار نائب رئيس الجهاز، إلى أنه لن يتم السماح للسيارة بعد الترخيص بالعمل خارج نطاق مدينة أكتوبر الجديدة مع الالتزام بخط السير الذى سيتم تحديده لاحقاً بعد انتهاء القرعة من خلال قرعة ثانية على خطوط السير للفائزين من المتقدمين، ويمنح مالك السيارة تصريح من إدارة السرفيس فى حالة خروج السيارة خارج المدينة لأى ظرف طارئ بعد اتخاذ الإجراءات القانونية والمالية، والالتزام بتعريفة الركوب المقررة طبقاً للوائح المعمول بها، ويملأ المتقدمون الاستمارة طبقا للنموذج المعد لذلك بكراسة الشروط.