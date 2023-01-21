إعلان نتائج امتحانات الدراسات العليا بكلية الآثار جامعة القاهرة

حمدي عبدالله - القاهرة في السبت 21 يناير 2023 10:25 صباحاً - د. الخشت: استكمال إعلان جميع نتائج الامتحانات بكليات الجامعة ومعاهدها تباعا فور انتهاء أعمال التصحيح والرصد وتحقيق العدالة بين جميع الطلاب

د. أحمد رجب: النتائج شملت برامج الماجستير والدكتوراه بالآثار وتم اعتمادها بمجلس الكلية

أعلن الدكتور محمد عثمان الخشت رئيس جامعة القاهرة، ظهور نتائج برامج الدراسات العليا بكلية الآثار "الماجستير والدكتوراه"، للعام الدراسي 2022 - 2023، بعد انتهاء عملية التصحيح الفوري والرصد التي بدأت مباشرة عقب انتهاء كل امتحان، مشيرًا إلى استمرار أعمال الكنترول ومراجعة النتائج بالكليات الأخرى واستكمال إعلان جميع نتائج المراحل الدراسية بكل الكليات تباعًا.

وقال الدكتور محمد الخشت، إن برامج الدراسات العليا التي ظهرت نتائجها بكلية الآثار شملت برامج الماجستير والدكتوراه باللغة العربية، وهي برامج الآثار المصرية القديمة، والآثار الإسلامية، والآثار اليونانية الرومانية، وترميم الآثار العام، وترميم وصيانة الاثار العضوية، وترميم وصيانة الاثار غير العضوية، والترميم المعماري، بالإضافة إلى برامج الماجستير بشعبة الدراسة باللغة الإنجليزية وتشمل برامج الآثار المصرية، ترميم الآثار غير العضوية، الترميم المعماري.

ومن جانبه أوضح الدكتور أحمد رجب عميد كلية الآثار، إن نتائج برامج الدراسات العليا تم اعتمادها من مجلس الكلية وإتاحتها على الموقع الرسمي للكلية، مشيرًا إلى حرص الكلية على الاهتمام بالدراسات العليا بهدف الوصول إلى أبحاث علمية متميزة محليا وإقليميا وعالميا وقابلة للتطبيق وخدمة المجتمع في كافة المجالات والتخصصات.