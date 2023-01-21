انطلاق امتحانات الفصل الدراسى الأول للشهادة الإعدادية فى الإسكندرية

جدة - نرمين السيد - ووجه محافظ الإسكندرية محمد الشريف، باتخاذ الإجراءات اللازمة وتطهير المدارس وتعقيم جميع مقار اللجان بصفة يومية وتوفير طبيب أو زائرة صحية بكل لجنة واستخدام أجهزة الكشف الحرارى لكل لجنة وفى حالة ظهور أى أعراض مرضية على الطالب قد تؤثر عليه أو على المحيطين به يتم اتخاذ الإجراءات القانونية لحفظ حقوق الطالب، وكذلك نشر ملصقات طرق الوقاية والإجراءات الاحترازية الواجب اتباعها باللجان، وذلك لتوفير بيئة امتحانية آمنة وملائمة لأبنائنا الطلاب.

وكلف "الشريف" جميع الأجهزة التنفيذية والأحياء والمرافق العامة للتعاون مع تعليم الإسكندرية لتوفير جو مناسب للطلاب، ومراعاة أيام الأعياد للإخوة الأقباط فى الجداول الامتحانية، مطالبا بالتنسيق بين مديريات الأمن والصحة والتعليم لتوفير كافة الاحتياجات المطلوبة لسير الامتحانات، مع تكثيف أعمال النظافة فى محيط المدارس والتحفظ على مكبرات الصوت لتهيئة بيئة صحية تسمح للطلاب بأداء الامتحانات بطمأنينة.

من جانبه، قال الدكتور عربى أبو زيد مدير مديرية التربية والتعليم بالإسكندرية، إن عدد المقيدين بامتحان الشهادة الإعدادية بلغ (107092) طالبًـا يؤدون امتحاناتهم أمام (377) لجنة امتحانية بالإدارات التعليمية التسع بالمحافظة، ويؤدون الامتحان فى اللغة العربية والخط والتربية الدينية، وذلك بمشاركة (12714) ملاحظـا، و(1443) مراقبا، و(1486) معاونا بنما بلغ عدد رؤساء اللجان والمراقبين الأوائل (754).

ووجه بالالتزام بالقرارات الوزارية والكتب الدورية المنظمة لأعمال الامتحانات وتوفير الأثاث اللازم وحظر استخدام الهواتف المحمولة للطلاب والمعلمين ووضوح الورقة الامتحانية.