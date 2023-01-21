تفقد السيسى لمشروعات المحاور والطرق بالجيزة يتصدر عناوين الصحف

جدة - نرمين السيد - ففى صحيفة "أخبار اليوم"، وتحت عنوان "الرئيس السيسى يتفقد مشروعات المحاور والطرق بمحافظة الجيزة"، ذكرت الصحيفة أن الرئيس السيسى تفقد، أمس الجمعة، مشروعات المحاور والطرق بمحافظة الجيزة، لا سيما محور "الفريق كمال عامر"، الذى يعد شريانا جديدا داخل محافظة الجيزة، وهو المحور العرضى الذى يمر فى المحافظة من جنوبها حتى شمالها؛ ليربط بين طريقى الدائرى منيب والدائرى الوراق.

ونقلت الصحيفة عن المتحدث باسم رئاسة الجمهورية السفير بسام راضى قوله "إن المحور ينقسم إلى قطاعات رئيسية"، مشيرا إلى أن محاور محافظة الجيزة الجديدة تمثل شرايين حياة وطرقا محورية جديدة،تهدف إلى تسهيل الحركة واختصار الوقت والمسافة بداخل محافظة الجيزة وربطها بالمحافظات المجاورة، وذلك فى إطار المخطط القومى للمحاور والطرق على امتداد جميع محافظات الجمهورية، مما يساعد على سرعة وازدياد معدل التنمية الاقتصادية، وفق استراتيجية التنمية المستدامة فى الدولة.

وعلى الصعيد المحلى، ذكرت صحيفة "المصرى اليوم"، تحت عنوان "الصحة تشدد على الجرعة التنشيطية لمواجهة كورونا" - أن وزارة الصحة والسكان جددت دعوتها للمواطنين بأهمية تلقى الجرعة التنشيطية من لقاح "كورونا".

وأكدت الوزارة أن الجرعة مجانية وآمنة وفعالة فى الوقاية من العدوى وأعراضها الخطيرة، ويمكن أخذها فى أقرب وحدة صحية بدون حجز مسبق.

وأشارت إلى أن الوضع الوبائى لكورونا مستقر، وهناك تراجع كبير فى الإصابات اليومية، وأن الفيروسات تتحور وتصنع نسخا من نفسها لتعيش وتنتشر، وتحدث أغلب هذه التحورات بشكل عشوائى.

وفى الشأن الاقتصادى، وتحت عنوان "السعيد والمشاط أمام ملتقى دافوس: اقتصادنا ينمو.. ونوفر مزايا تنافسية للانطلاق"، نقلت صحيفة "الجمهورية" عن وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية الدكتورة هالة السعيد، تأكيدها أمام جلسة السيولة والإصلاح بمنتدى دافوس، الحاجة الملحة لتعميق التعاون بين الدول والقطاعين العام والخاص، لتعزيز القدرة على التكيف والمرونة مع الصدمات المستقبلية.

وأشارت الوزيرة، إلى التحديات التى يعيشها العالم حاليا، وحالة عدم اليقين غير المسبوقة، موضحة أن الانعكاسات على البلدان الناشئة ستكون أكثر شدة، فى تقييد قدرتها على اتخاذ التدابير للحد من آثار تلك الأزمات على اقتصاداتها ومجتمعاتها، بالإضافة إلى تقييد متابعة جداول أعمال التنمية ومواصلة إحراز تقدم نحو معالجة القضايا الرئيسية، كما أن منطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا معرضة بشدة للمخاطر مع تصاعد التضخم المصحوب بالركود العالمى.

وذكرت الصحيفة أن الدكتورة رانيا المشاط وزيرة التعاون الدولى، واصلت مشاركاتها فى فعاليات مؤتمر "دافوس 2023"، وشددت على أهمية الشراكات بين القطاعين الحكومى والخاص وقدرتها على مواجهة التحديات التنموية بشكل عام لا سيما المتعلقة بالتجارة الإلكترونية، انطلاقا من قدرة القطاع الخاص على امتلاك الموارد المالية والخبرات الفنية لسد الفجوات لدى القطاع الحكومى، مشيرة إلى تقرير منظمة التجارة العالمية الذى يشير إلى نمو الشراكات بين القطاعين الحكومى والخاص لا سيما فى التحول الرقمى والتجارة الإلكترونية، وضرورة التوسع بشكل أكبر فى هذه الشراكات لمواكبة متطلبات التنمية.

وعالميا.. وتحت عنوان "وزير الدفاع الأمريكى يطالب الحلفاء بتقديم المزيد من الدعم لأوكرانيا".. نقلت صحيفة "الأهرام" عن وزير الدفاع الأمريكى لويد أوستن مطالبته الحلفاء الغربيين، زيادة مساعداتهم لكييف، فيما وصفه "مرحلة حاسمة من تصديها للقوات الروسية".‪‬

وقال "علينا أن نبذل مجهودا أكبر خلال تلك المرحلة الحاسمة فى أوكرانيا، حيث تعيد روسيا تنظيم صفوفها".. مضيفا أن "أعين الشعب الأوكرانى شاخصة إلينا، وأعين الكرملين والتاريخ أيضا".

وقدم أوستن تفاصيل حزمة المساعدات العسكرية البالغة 2.5 مليار دولار، التى أعلنتها الولايات المتحدة، أمس الأول، وقال إنه فخور بالحزمة الأمريكية، التى توفر "المزيد من قدرات الدفاع الجوى لمساعدة أوكرانيا فى الدفاع عن مدنها وأجوائها".. موضحا أن حوالى 50 دولة تقدمت لمساعدة أوكرانيا فى الدفاع عن نفسها وردع التهديدات المستقبلية.