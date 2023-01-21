تفاصيل حالة طقس اليوم السبت 21 يناير 2023 ودرجات الحرارة المتوقعة

جدة - نرمين السيد - يتوقع خبراء هيئة الأرصاد الجوية أن يسود البلاد، السبت، طقس بارد فى الصباح الباكر معتدل نهارا على القاهرة الكبرى والوجه البحرى والسواحل الشمالية وشمال الصعيد، مائل للدفئ على جنوب سيناء وجنوب الصعيد، بارد ليلا على شمال البلاد حتى القاهرة الكبرى، شديد البرودة جنوبا يصل لحد الصقيع على المزروعات فى وسط سيناء.





وذكرت الهيئة، أنه من المتوقع شبورة مائية فى الصباح الباكرعلى بعض الطرق المؤدية من وإلى شمال الصعيد ووسط سيناء، قد تكون كثيفة أحيانا على القاهرة الكبرى والوجه البحرى والسواحل الشمالية ومدن القناة، كما أن هناك فرص أمطار خفيفة على مناطق من أقصى الغرب على فترات متقطعة. وأضافت أنه بالنسبة لحالة البحر المتوسط تكون خفيفة إلى معتدلة، مع ارتفاع الموج فيه من متر إلى متر ونصف المتر، والرياح السطحية شمالية غربية إلى شمالية شرقية، أما حالة البحر الأحمر من المتوقع أن تكون خفيفة إلى معتدلة، مع ارتفاع الموج فيه من متر إلى 1.75 متر، والرياح السطحية شمالية غربية. وعن درجات الحرارة المتوقعة على محافظات ومدن مصر العظمى الصغرى القاهرة 21 10 العاصمة الإدارية 21 10 6 أكتوبر 20 09 بنهــــا 21 11 دمنهور 20 10 وادى النطرون 20 09 كفر الشيخ 20 10 المنصورة 20 10 الزقازيق 21 10 شبين الكوم 21 10 طنطا 20 09 دمياط 21 11 بورسعيد 21 14 الإسماعيلية 21 11 السويس 20 10 العريش 20 09 رفح 19 09 رأس سدر 22 11 نخل 19 01 كاترين 14 00 الطور 22 09 طابا 22 10 شرم الشيخ 24 14 الإسكندرية 21 11 العلمين الجديدة 20 11 مطروح 19 11 السلوم 18 12 سيوة 18 06 رأس غارب 23 12 الغردقة 24 12 سفاجا 24 13 مرسى علم 25 14 شلاتين 26 14 حلايب 23 15 أبو رماد 24 14 رأس حدربة 23 13 الفيوم 21 09 بنى سويف 22 09 المنيا 21 07 أسيوط 22 06 سوهاج 23 06 قنا 25 07 الأقصر 25 08 أسوان 26 10 الوادى الجديد 24 05 أبوسمبل 25 10

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