لقاء للعاملين فى الديوان البابوى بالقاهرة والإسكندرية

جدة - نرمين السيد - زار مدير الديوان البابوى العام بالقاهرة، المهندس رفيق الطوخى، يرافقه وفد من مديرى الإدارات بالديوان، مقر الديوان البابوى بالإسكندرية، حيث عقد لقاء مشتركا، حضره مدير الديوان البابوى بالإسكندرية، ومديرو الإدارات.





وألقى القمص أبرآم إميل، وكيل البطريركية بالإسكندرية، كلمة افتتاحية رحب خلالها بوفد الديوان البابوى بالقاهرة، ثم عرض الوفدان نطاق عمل الإدارات المختلفة بالديوانين، وسبل تطوير العمل والعلاقات والنقاط المشتركة. كما تم استعراض خطة عمل عام 2023 لكل منهما، وبحثت كذلك آليات تبادل الخبرات بين الديوانين، لتعظيم الاستفادة لكل منهما.

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