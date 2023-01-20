الأنبا تكلا يصلي عشية عيد عرس قانا الجليل بقرية فاو قبلي

جدة - نرمين السيد - صلى الأنبا تكلا، مطران دشنا، عشية عيد عرس قانا الجليل، ذكرى أول معجزة أجراها السيد المسيح، وعيد الشهيدة العفيفة دميانة، بكنيستها بقرية فاو قبلي.





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