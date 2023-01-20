حياة كريمة- «إكسترا نيوز» تستعرض المشروعات التنموية فى محافظة الجيزة

جدة - نرمين السيد - وقالت الإعلامية مودة كمال، إن المرحلة الأولى من "حياة كريمة" فى محافظة الجيزة، شملت مركزى الصف وأطفيح، ويضم 11 وحدات محلية و42 قرية و90 تابع، بإجمالى مليون مواطن، وإجمالى المشروعات 1136 مشروع، بإجمالى تكلفة 50 مليارات جنيه.

وأضافت "كمال"، أنه من أهم مشروعات المبادرة، الانتهاء من إنشاء 11 مجمع خدمات حكومية و11 مجمع خدمات زراعية وبيطرية، أما فى قطاع التضامن الاجتماعى، فتم الانتهاء من 14 مشروع، كما تم الانتهاء من 194 مشروع فى قطاع الصرف الصحى، بواقع 5 محطات معالجة و52 محطة رفع و42 وصلة منزلية.

وتابعت: "فى قطاع الكهرباء تم الانتهاء من 42 مشروع، أما فى قطاع التعليم فتم الانتهاء من 101 مشروع، ما بين بناء مدارس جديدة وزيادة عدد الفصول المدرسية وإعادة تأهيل لبعض المدارس، بنسبة تنفيذ 98%، كما كان لقطاع الشباب والرياضة نصيب 44 مشروع، بواقع 28 مشروع بمركز الصف و16 بمركز أطفيح.

وأوضحت: "بالنسبة لقطاع الصحة فهناك 3 مشروعات جارى تنفيذها، فضلًا عن 37 وحدة طب أسرة و6 نقاط إسعاف".