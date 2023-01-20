جدة - نرمين السيد - وتضمنت القافلة تقديم الخدمات فى التخصصات: "نساء - جلدية - عظام - باطنة - أطفال - أنف وأذن - رمد - قياس ضغط وسكر - خدمات تنظيم الأسرة". ونجحت القافلة فى قياس وتوفير أجهزة تعويضية وخدمة طبية متميزة مجانية شاملة الكشف والأدوية والتحاليل والإشاعات والنظارات.

عرضنا لكم زوارنا الكرام أهم التفاصيل عن خبر التحالف الوطنى للعمل الأهلى يطلق قافلة طبية بقرية الحامولى بالفيوم (صور) على دوت الخليج فى هذا المقال ونتمى ان نكون قدمنا لكم كافة التفاصيل بشكل واضح وبمزيد من المصداقية والشفافية واذا اردتكم متابعة المزيد من اخبارنا يمكنكم الاشتراك معنا مجانا عن طريق نظام التنبيهات الخاص بنا على متصفحكم او عبر الانضمام الى القائمة البريدية ونحن نتشوف بامدادكم بكل ما هو جديد.



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