الأرصاد: أجواء معتدلة الحرارة غدا.. وانتشار الشبورة المائية على الطرق

جدة - نرمين السيد - وقالت الأرصاد، خلال بيان لها اليوم، إن الأجواء ستظل باردة ليلا، خصوصا فى الصباح الباكر على شمال البلاد، ويكون شديد البرودة على جنوب البلاد تصل إلى حد الصقيع على المزروعات فى وسط سيناء.
وأضافت هيئة الأرصاد، أن البلاد تتأثر صباحا بالشبورة المائية، والتى تنخفض معها مستوى الرؤية الأفقية، لذلك يجب توخى الحيطة والحذر خلال القيادة.
وتابعت بأن الشبورة المائية تكون كثيفة أحيانا على القاهرة الكبرى، والوجه البحرى والسواحل الشمالية ومدن القناة، كما أن الفرصة مهيأة لسقوط أمطار خفيفة على أقصى الغرب.
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