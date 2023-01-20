مصر للطيران تشارك فى فعاليات المعرض الدولى للسياحة

جدة - نرمين السيد - وأوضح المهندس يحيى زكريا رئيس مجلس إدارة الشركة القابضة لمصر للطيران، أن المشاركة تأتى ضمن استراتيجية الدولة المصرية للوصول إلى 30 مليون سائح من مختلف أنحاء العالم.

وأضاف زكريا، أنه خلال المعرض عقد ممثلو الشركة الوطنية مصر للطيران لقاءات هامة مع ممثلى شركات السياحة ومنظمى الرحلات من مختلف الأسواق المصدرة للسياحة، خصوصا أسواق أوروبا والشرق الأقصى وعرض الخدمات والأنشطة التى تقدمها الشركة لعملائها، فعلى سبيل المثال داخل السوق الإسبانى تقوم مصر للطيران حاليا بتشغيل أكبر سلسلة رحلات تصل إلى 24 مدينة إسبانية، تربط بين هذه المدن وبين القاهرة والأقصر وأسوان.

ولفت إلى أنه تم تشغيل 126 رحلة طيران عارض نقلت على متنها 19 ألف سائح إسبانى من كل من زاراجوزا، سانتياجو، بيلباو، لاريوخا، اليكانتى، ملجا، اوستورياس، بامبلونا، بالما دى مايوركا، باداخوث، إشبيلية، بلد الوليد، ڤيتوريا، ليون، مورسيا، لاس بالماس، جزر البليار، الباسيتى، فالنسيا، بالإضافة إلى بورتو بالبرتغال بخلاف رحلات مصر للطيران المنتظمة إلى كل من مدريد وبرشلونة لنقل آلاف السائحين الإسبان إلى مصر، كما تم التعاقد على تشغيل 105 رحلات طيران عارض أخرى لنقل أكثر من 16 ألف سائح إسبانى خلال العام الحالى.

كما استعرض الوفد دور الشركة الوطنية فى تنشيط حركة السياحة الوافدة إلى مصر، لا سيما بعد التعافى من جائحة كورونا، وشغلت مصر للطيران 1250 رحلة طيران عارض خلال عامى 2022/2021 وحتى الربع الأول من عام 2023 من بينهم 470 رحلة جوية نقلت 150 ألف سائح روسى من العاصمة الروسية موسكو مباشرة إلى شرم الشيخ والغردقة.

من ناحية أخرى زار جناح مصر للطيران، بالمعرض أحمد عيسى وزير السياحة والآثار، وخالد فودة محافظ جنوب سيناء، ويوسف مكاوى سفير مصر بإسبانيا ولفيف من القيادات والمهتمين بمجال السياحة والطيران الذين أشادوا بدور الشركة الوطنية فى تنشيط حركة السياحة والسفر إلى مناطق الجذب السياحى بمصر.

مثل مصر للطيران، فى المعرض ناجى شعبان مدير إقليم مصر للطيران فى إسبانيا، وأحمد عبدالرحيم مدير مالى إسبانيا، وأحمد على مدير إدارة الرحلات الخاصة بشركة مصر للطيران للخطوط الجوية.

ويعد معرض فيتور أحد أهم المعارض السنوية الدولية المتخصصة فى مجال السياحة والسفر، ويعتبر بمثابة قاعدة تجمع العديد من القائمين على صناعة السياحة والطيران وخبراء المجال من مختلف دول العالم ويضم فى دورته الحالية 755 عارضا و8500 شركة وبحضور أكثر من 120 الف زائر على مدار أيام المعرض.