جدة - نرمين السيد - ونشر التحالف الوطنى، صورا له على صفحته الرسمية بموقع التواصل الاجتماعى فيسبوك، للقوافل التى شارك فيها التحالف الوطنى، حيث أدى الفريق الوطنى للتطوع أول تدريب بالشكل غير النمطى، من خلال التفاعل بالأنشطة، إلى جانب عملية دمج للمتطوعين الجدد داخل كيانات التحالف.

عرضنا لكم زوارنا الكرام أهم التفاصيل عن خبر التحالف الوطنى للعمل الأهلى ينظم تدريبا ضمن قوافل ستر وعافية بالفيوم (صور) على دوت الخليج فى هذا المقال ونتمى ان نكون قدمنا لكم كافة التفاصيل بشكل واضح وبمزيد من المصداقية والشفافية واذا اردتكم متابعة المزيد من اخبارنا يمكنكم الاشتراك معنا مجانا عن طريق نظام التنبيهات الخاص بنا على متصفحكم او عبر الانضمام الى القائمة البريدية ونحن نتشوف بامدادكم بكل ما هو جديد.



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