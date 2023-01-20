إيداع الموسيقار حلمي بكر "العنايةالمركزة" بأحد المستشفيات

احمد وائل عمر - القاهرة في الجمعة 20 يناير 2023 09:30 مساءً - قالت زوجة الموسيقار حلمي بكر في تصريح إن زوجها حلمى بكر تم إيداعه بغرفة العناية المركزة بعد توصيات الأطباء، بعد إجراء بعض التحاليل والفحوصات.

حلمى بكر

وأضافت: "الأطباء أمروا بإيداعه غرفة العناية المركزة لمدة يومين، وتقديم الرعاية الصحية له حتى تعود وظائف الجسم لعملها الطبيعى مرة أخرى، لافتة إلى أنه سيعود إلى بيته بعد يومين إن شاء الله".

وكان حلمى بكر قد صرح خلال لقائه مع الإعلامية إيمان أبو طالب ببرنامج "بالخط العريض" الذى يذاع على قناة "الحياة": "الأستاذ محمد عبد الوهاب تحدث عنى فى الإذاعة وأنا طالب، وبعد أن أصبحت ملحن، تقابلت معه، وتحدثت وقلت له إنه طردني من بروفته، وبعدها أصبح يقدمنى للسفراء ويقول لهم أنني ابنه الذي لم ينجبه، وهو من رشحني لعمل مسرحية سيدتي الجميلة".

وقال بكر: "من يقول أننى لم أقدم شيء، فهو لا يفهم شيء، وصحيح أن وصي على الأغنية لأنني رئيس لجان الاستماع في النقابة والإذاعة والمهرجانات، وسمعت الكثير من المطربين في البداية ورفضتهم، لأن الشهرة ليست مقياسا للموهبة، واعتمدت طارق فؤاد مطرب وملحن".