ضبط المتهم بإتلاف رادار المرور على الطريق الدائري بالقليوبية بعد محاولة فاشلة لسرقته

احمد وائل عمر - القاهرة في الجمعة 20 يناير 2023 08:30 مساءً - فى إطار جهود أجهزة وزارة الداخلية لمكافحة الجريمة بشتى صورها لاسيما الجرائم المتعلقة بالتعدى على المال العام، فقد رصدت الأجهزة الأمنية بمديرية أمن القليوبية قيام أحد الأشخاص بإتلاف رادار مرورى مثبت على جانب الطريق الدائرى كائن بدائرة مركز شرطة قليوب فى إطار محاولة سرقته .

بإجراء التحريات بإستخدام التقنيات الأمنية الحديثة أمكن تحديد مرتكب الواقعة ( أحد الأشخاص "له معلومات جنائية" – مقيم بدائرة قسم شرطة أول شبرا الخيمة بالقليوبية ) .

عقب تقنين الإجراءات أمكن ضبطه ، وبمواجهته إعترف بارتكاب الواقعة على النحو المشار إليه، تم إتخاذ الإجراءات القانونية.