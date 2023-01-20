عاجل- السيسى: «الطرق مُكلفة بس مينفعش نسيب الناس فى الطرق بالـ5 ساعات»

جدة - نرمين السيد - تفقد الرئيس عبدالفتاح السيسى، اليوم الجمعة، مشروعات المحاور والطرق بمحافظة الجيزة، محور أحمد عرابى الذى يربط بين طريق المنشية وشارع أحمد عرابى بطول 11 كم وعرض 6 حارات مرورية لكل اتجاه، كما تم ربط محور أحمد عرابى بالطريق الدائرى.





وخلال الجولة استمع الرئيس السيسى، لشرح مهندس المشروع، ووجه سؤالًا لمدير المشروع قائلًا: "تفتكر حجم التجمعات السكنية سواء على محور كمال عامر أو أحمد عرابى حجمه قد إيه مليون أو 2 مليون؟". وتابع: "بقول الكلام ده عشان الناس تبقى عارفة إن مكنش فى خيارات تانية إن إحنا نسيب ده كده ونسيب الناس تقعد 4 و5 ساعات فى الطريق ومصالحها تنتهى، يعنى فدى حلول مكلفة صحيح ولكن فى النهاية هى حلت مسألة فى الحركة بالمنطقة دى بالكامل عشان الناس بتتصور إن إحنا مهتمين فقط بشرق القاهرة، لا شرق وغرب القاهرة وكل مكان يحتاج جُهد أدينا بنتحرك فيه". وصرح السفير بسام راضى، المتحدث الرسمى باسم رئاسة الجمهورية، بأن محاور محافظة الجيزة الجديدة تمثل شرايين حياة وطرقًا محورية جديدة تهدف إلى تسهيل الحركة واختصار الوقت والمسافة بداخل محافظة الجيزة وربطها بالمحافظات المجاورة، وذلك فى إطار المخطط القومى للمحاور والطرق على امتداد كافة محافظات الجمهورية ما يساعد على سرعة وازدياد معدل التنمية الاقتصادية وفق استراتجية التنمية المستدامة فى الدولة.

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