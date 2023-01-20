الأرصاد تكشف سبب ارتفاع درجات الحرارة.. وتحذر من الشبورة المائية

جدة - نرمين السيد - قالت الدكتورة منار غانم عضو المركز الإعلامي بهيئة الأرصاد الجوية، إننا نشهد ارتفاعا ملحوظا في درجات الحرارة، وتزيد لمثل هذا الوقت من العام بحوالي 3 على 4 درجات، والعظمى بالقاهرة الكبرى 22 درجة مئوية، وذلك بسبب وجود امتداد مرتفع جوي في طبقات الجو العليا تعمل على زيادة فترات سطوح أشعة الشمس.





وأوضحت "غانم" خلال مداخلة هاتفية ببرنامج "اليوم"، عبر قناة "dmc"، مع الإعلامية دينا عصمت، أنه خلال فترات الليل مع غياب أشعة الشمس يبدأ انخفاض درجات الحرارة ويكون ملحوظ في ساعات اللي المتأخر وتسجل الصغرى على القاهرة الكبرى 11 درجة مئيوة وفي الصعيد أقل من 10 درجات ووسط سيناء أقل من 5 درجات، وخلال فترات الليل من باردة لشديدة البرودة.

ولفتت الدكتورة منار غانم عضو المركز الإعلامي بهيئة الأرصاد الجوية، إلى أن هناك شبورة مائية كثيفة على أغلب الطرق الزراعية، وتؤدي لمزيد من الانخفاض في الرؤي الأفقية على الطرق، وتستمر حتى سطوع أشعة الشمس، مشددة على ضرورة القيادة بهدوء تام.

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