الفريق أول محمد زكى يتفقد الكلية الحربية ويلتقى الطلبة المستجدين وأسرهم

جدة - نرمين السيد - وذلك فى إطار حرص القيادة العامة للقوات المسلحة على متابعة العملية التعليمية والأنشطة التدريبية بالأكاديمية والكليات العسكرية، بحضور الفريق أسامة عسكر رئيس أركان حرب القوات المسلحة وقادة الأفرع الرئيسية وعدد من قادة القوات المسلحة.

كما التقى الفريق أول محمد زكى بالطلبة المستجدين وأسرهم أثناء زيارتهم لذويهم بالكلية الحربية، ونقل لهم تحيات وتقدير السيد الرئيس عبد الفتاح السيسى رئيس الجمهورية القائد الأعلى للقوات المسلحة، كما وجه التحية والتقدير لأهالى الطلبة المستجدين لما يتحملوه من جهد فى تربية أبنائهم على تحمل المسؤولية وحب الوطن، مقدما الشكر والعرفان للأسرة المصرية الأصيلة التى تحمل على عاتقها مسؤولية اجتماعية كبرى لإعداد أجيال من أبناء مصر القادرين على العمل والعطاء مهما كلفهم ذلك من تضحيات إيمانا بأن الأوطان لا تبنى إلا بسواعد أبنائها المخلصين، مشيرا إلى أن القوات المسلحة تحرص على توفير جميع أوجه الرعاية والاهتمام بمقاتليها عقب الإلتحاق بصفوفها ونيلهم شرف الانضمام العسكرية المصرية.

كما طالب الفريق أول محمد زكى الطلبة الجدد بالحفاظ على ما اكتسبوه من قيم أصيلة ومبادىء راسخة تتوارثها العسكرية المصرية من جيل إلى جيل، مؤكدا ضرورة مداومة البحث والإطلاع والمعرفة لمواكبة التطور العلمى فى جميع المجالات بما يتناسب مع تطور المهام والواجبات التى سيكلفون بها فى المستقبل.

من جانبهم أشاد أسر الطلبة المستجدين بالروح المعنوية العالية التى وجدوا أبنائهم عليها، مؤكدين أن التحول من الحياة المدنية إلى الحياة العسكرية لم يكن أمرا يسيرا لولا وجود أبنائهم بين نخبة من أفضل عناصر القوات المسلحة الذين ساعدوهم على الإنخراط فى الحياة العسكرية ليكونوا خير امتداد لأجيال سبقوهم فى سجلات حب الوطن.