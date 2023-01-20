السيسى يستمع لشرح حول سير العمل بمحور الفريق كمال عامر (فيديو)

جدة - نرمين السيد - تفقد الرئيس عبدالفتاح السيسى، اليوم الجمعة، مشروعات المحاور والطرق بمحافظة الجيزة، خاصة محور الفريق كمال عامر الذى يُعد شريانًا جديدًا داخل محافظة الجيزة، وهو المحور العرضى الذى يمر فى المحافظة من جنوبها حتى شمالها ليربط بين طريقى الدائرى المنيب والدائرى بالوراق.





واستمع الرئيس السيسى لشرح من العاملين حول سير العمل بمحور الفريق كمال عامر، ووجه سؤالًا لمدير المشروع، قائلًا: "تفتكر الكثافة الموجودة على الطريق ده هتكون حجمها قد إيه فى اليوم؟"، ليرد مدير المشروع: "حوالى 15 ألف سيارة فى الساعة يا أفندم". وصرح السفير بسام راضى، المتحدث باسم رئاسة الجمهورية، أن الرئيس تفقد كذلك محور أحمد عرابى الذى يربط بين طريق المنشية وشارع أحمد عرابى بطول 11 كم وعرض 6 حارات مرورية لكل اتجاه، كما تم ربط محور أحمد عرابى بالطريق الدائرى ومحور كمال عامر ليكون بذلك محور بديل يحل مشكلة التكدس المرورى المتزايد على محور 26 يوليو من الطريق الدائرى حتی میدان لبنان وميدان سفنكس بالمهندسين. وأوضح المتحدث الرسمى أن محاور محافظة الجيزة الجديدة تمثل شرايين حياة وطرق محورية جديدة تهدف إلى تسهيل الحركة واختصار الوقت والمسافة بداخل محافظة الجيزة وربطها بالمحافظات المجاورة، وذلك فى إطار المخطط القومى للمحاور والطرق على امتداد كافة محافظات الجمهورية ما يساعد على سرعة وازدياد معدل التنمية الاقتصادية وفق استراتجية التنمية المستدامة فى الدولة.

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