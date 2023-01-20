إقبال ملحوظ وأسعار مناسبة.. "اليوم" يعرض تقريرا حول معارض "أهلا رمضان"

احمد وائل عمر - القاهرة في الجمعة 20 يناير 2023 07:28 مساءً - عرض برنامج "اليوم" عبر قناة "DMC" تقريرا من أحد معارض أهلا رمضان، بمنطقة فيصل، التابع لمحافظة الجيزة، حيث قال عادل ناصر رئيس الغرفة التجارية بالجيزة، إن المعرض افتتح الأحد الماضي، واليوم هناك إقبالا ملحوظا بشكل قوى، مردفا: "لما يبقى فيه معرض يبيع بـ3 ملايين جنيه، يبقى ناجح بكل المقاييس، وتتوفر به السلع الأساسية من السكر والمكرونة والزيت والسمن، والمعرض يقول لا للغلاء، للمحافظة على أسعار السوق، وهناك توازن في السوق، ونقول لأى مواطن فى الجيزة لو عاوز أي كميات، السلع متوفرة والمخازن موجودة للبضائع".

وأشاد المواطنون بمعارض "أهلا رمضان"، وقالت إحدى المواطنات إنها اشترت لحوم وأسعار الأرز جيدة، وقال أخرى: "فكرة كويسة والحاجة هنا بأسعار مناسبة".

وتابعت مواطنة: "محصلتش أبدا قبل رمضان بـ3 شهور، وفي تخفيضات"، وأردفت أخرى: "أسعار كويسة وأحسن من برة بكتير طبعا".

وكان الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، قد شهد افتتاح معرض "أهلا رمضان" الرئيسي بمحافظة الجيزة، بحضور الدكتور على المصيلحي، وزير التموين والتجارة الداخلية، والسيد القصير، وزير الزراعة واستصلاح الأراضي، والمهندس أحمد سمير، وزير التجارة والصناعة، واللواء هشام آمنة، وزير التنمية المحلية، واللواء أحمد راشد، محافظ الجيزة، والدكتور علاء عز، أمين عام اتحاد الغرف التجارية، وعدد من نواب البرلمان والمسئولين.

وخلال الافتتاح، أكد رئيس الوزراء، أن تبكير موعد افتتاح معارض "أهلا رمضان"، لتبدأ من يناير الجاري، يأتي تنفيذاً لتكليفات الرئيس عبدالفتاح السيسي، رئيس الجمهورية، وذلك بهدف توفير السلع للمواطنين بأسعار منخفضة، من خلال معارض "أهلا رمضان" وغيرها من المنافذ المتنقلة، ومنافذ وزارات الزراعة، والدفاع، والداخلية، والتنمية المحلية.