حياة كريمة- «إكسترا نيوز» تستعرض تطوير محطة مياه سماكين الغرب بالشرقية

جدة - نرمين السيد - وقال محمد فتحى، رئيس الوحدة المحلية بالقرية، إن محطة مياه الشرب كانت موجودة بمركز الحسينية، وهو ثلث مساحة الشرقية، ولكن مياه الشرب كانت تصل ضعيفة، مضيفًا أنه تم إنشاء محطة شرب خاصة بقرية سماكين الغرب، وسوف تخدم 5 قرى أم، و130 تابعًا، لافتًا إلى أن المياه تصل إلى الأدوار العليا، وأصبحت المياه متوفرة بصفة دائمة وبدون مناوبة.

وأوضح رئيس الوحدة المحلية بالقرية، أنه يتم داخل المحطة الجديدة سحب مياه الشرب من الترعة، وتحليتها، حتى تصبح مياهًا نقية صالحة للاستخدام الآدمى، منوهًا بأن عدم استمرارية المياه كانت تؤدى لمعاناة المواطنين بالقرية عن طريق شراء المياه المفلترة، فضلًا عن استخدام الطلمبات الحبشية التى يوجد بها نسبة تلوث مما يهدد الأرواح البشرية.