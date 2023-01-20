الرئيس السيسى يوجه التحية لعمال مشروع محور الفريق كمال عامر: ربنا يوفقكم

جدة - نرمين السيد - وألقى الرئيس السيسى التحية على العاملين بموقع العمل، قائلًا: "السلام عليكم.. ربنا يوفقكم". وتفقد الرئيس عبدالفتاح السيسى، اليوم الجمعة، مشروعات المحاور والطرق بمحافظة الجيزة، خاصة محور الفريق كمال عامر الذى يُعد شريانًا جديدًا داخل محافظة الجيزة وهو المحور العرضى الذى يمر فى المحافظة من جنوبها حتى شمالها ليربط بين طريقى الدائرى منيب والدائرى الوراق.

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