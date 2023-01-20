غدا.. قطع المياه لمدة 8 ساعات عن مدينة قلين بكفر الشيخ

جدة - نرمين السيد - أعلنت شركة مياه الشرب والصرف الصحى، بمحافظة كفر الشيخ، قطع المياه لمدة 8 ساعات، عن مدينة قلين بالكامل، اعتبارا من غد السبت، من الساعة 7 صباحا وحتى الساعة 3 مساء؛ وذلك بسبب توقف عمل محطة مياه (عزيز بقلين)، لأعمال غسيل وتطهير وتعقيم المحطة.





وأهابت الشركة، فى بيان لها على صفحتها الرسمية بفيسبوك، اليوم الجمعة، بالمواطنين وأصحاب المخابز والمستشفيات والمدارس بتدبير احتياجاتهم من المياه خلال الفترة المذكورة. ومن جانبها، أعلنت شركة المياه توفير سيارات مياه صالحة للشرب وتواجدها بالمناطق المتأثرة، وفى حالة طلبها يرجى الاتصال بالخط الساخن (125) من التليفون الأرضى.

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