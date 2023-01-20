وقال المحافظ -فى تصريح صحفى اليوم الجمعة- إن القافلة نجحت فى توقيع الكشف الطبى على 1092 مواطنا فى 7 تخصصات طبية منها: أطفال، وأمراض باطنة، وجراحة عامة، وأمراض نساء وتوليد ، وتنظيم الأسرة، بالإضافة إلى إجراء فحوصات معملية لـ 121حالة، مشيرا إلى أن هذه القافلة تأتى انطلاقا من حرص الدولة المصرية المستمر على تقديم الرعاية الطبية اللازمة للأسر الاولى بالرعاية عبر القوافل المجهزة بأحدث الإمكانيات والكوادر الطبية.
بدوره، قال وكيل وزارة الصحة والسكان بقنا الدكتور راجى تاوضروس، إنه إلى جانب ما تقدمه القافلة الطبية من خدمات طبية وخدمات الأشعة والتحاليل بالإضافة إلى صيدلية يتوافر بها جميع الأدوية وتحويل الحالات التى تحتاج إلى إجراء عمليات جراحية إلى المستشفيات التابعة للوزارة، فإن القافلة تقوم أيضا بخدمات التوعية، حيث جرى عقد ندوتين لتوعية الأهالى بالصحة الإنجابية وخطورة الزيادة السكانية، والوقاية من الأمراض المختلفة، حضرهما 89 مواطنا.
عرضنا لكم زوارنا الكرام أهم التفاصيل عن خبر حياة كريمة.. فحص 1092 مواطنا ضمن قافلة طبية بقرية السواحلية فى قنا على دوت الخليج فى هذا المقال ونتمى ان نكون قدمنا لكم كافة التفاصيل بشكل واضح وبمزيد من المصداقية والشفافية واذا اردتكم متابعة المزيد من اخبارنا يمكنكم الاشتراك معنا مجانا عن طريق نظام التنبيهات الخاص بنا على متصفحكم او عبر الانضمام الى القائمة البريدية ونحن نتشوف بامدادكم بكل ما هو جديد.
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