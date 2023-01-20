حياة كريمة.. فحص 1092 مواطنا ضمن قافلة طبية بقرية السواحلية فى قنا

جدة - نرمين السيد - صرح أشرف الداودى محافظ قنا، بأن مديرية الصحة والسكان نظمت قافلة طبية مجانية بقرية السواحلية التابعة لمركز قنا، ضمن فعاليات القوافل الطبية التى تنظمها وزارة الصحة والسكان فى جميع التخصصات بالقرى والنجوع الأكثر احتياجا لتحسين مستوى الخدمات الطبية، وذلك فى إطار المبادرة الرئاسية "حياة كريمة".





وقال المحافظ -فى تصريح صحفى اليوم الجمعة- إن القافلة نجحت فى توقيع الكشف الطبى على 1092 مواطنا فى 7 تخصصات طبية منها: أطفال، وأمراض باطنة، وجراحة عامة، وأمراض نساء وتوليد ، وتنظيم الأسرة، بالإضافة إلى إجراء فحوصات معملية لـ 121حالة، مشيرا إلى أن هذه القافلة تأتى انطلاقا من حرص الدولة المصرية المستمر على تقديم الرعاية الطبية اللازمة للأسر الاولى بالرعاية عبر القوافل المجهزة بأحدث الإمكانيات والكوادر الطبية.

بدوره، قال وكيل وزارة الصحة والسكان بقنا الدكتور راجى تاوضروس، إنه إلى جانب ما تقدمه القافلة الطبية من خدمات طبية وخدمات الأشعة والتحاليل بالإضافة إلى صيدلية يتوافر بها جميع الأدوية وتحويل الحالات التى تحتاج إلى إجراء عمليات جراحية إلى المستشفيات التابعة للوزارة، فإن القافلة تقوم أيضا بخدمات التوعية، حيث جرى عقد ندوتين لتوعية الأهالى بالصحة الإنجابية وخطورة الزيادة السكانية، والوقاية من الأمراض المختلفة، حضرهما 89 مواطنا.