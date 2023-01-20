الوضع الحالى لكورونا في مصر مستقر والأعراض ضعيفة

احمد وائل عمر - القاهرة في الجمعة 20 يناير 2023 06:30 مساءً - قال الدكتور محمد عوض تاج الدين مستشار رئيس الجمهورية لشؤون الصحة والوقاية، إن الوضع الحالي لوباء كورونا يجد عدد قليل من حالات كورونا، والانتشار أقل، وشدة المرض عند الحالات بسيطة، ومعظم الحات تعاني من أعراض بسيطة.

وأوضح مستشار رئيس الجمهورية لشؤون الصحة والوقاية/ خلال مداخلة هاتفية ببرنامج "اليوم"، عبر قناة "dmc"، مع الإعلامية دينا عصمت، أن الوضع الوبائي في مصر مطمئن جدا، حيث عدد الحالات قليلة، مشيرا إلى أننا منذ شهرين في هذا الوضع المطمئن.

وذكر الدكتور محمد عوض تاج الدين، أن الحالات الشديدة في العالم تنخفض، ولم يعلن انتهاء وباء كورونا عالميا، ومع وجود فصل الشتاء لا زلنا نترقب وهناك حذر كبيرا للوباء لأي أعراض جديدة أو انتشار، ولا بد من الاستمرار في الاحتراز من المرض.

وأكد مستشار رئيس الجمهورية لشؤون الصحة والوقاية، أن وباء كورونا موجود والحالات الإيجابية موجودة، وعلى التوازي هناك مجموعة أخرى من الفيروسات التنفسية في العالم، منها الإنفلونزا والمخلوي، وعددها كثير، وكلها تتشابه في مجموعة الأعراض التي تصيب الإنسان لذلك يكون من الصعب تفريقها، مشير إلى أن الإنفلونزا الموسمية لها الكثير من الأنواع.

ولفت الدكتور محمد عوض تاج الدين مستشار رئيس الجمهورية لشؤون الصحة والوقاية، إلى أنه في مثل هذه المرحلة ووجود فصل لشتاء وتعدد الأمراض التنفسية، فالفئات الأكثر عرضة للمخاطر يجب حصولها على التطعيمات وهم من أكثر من 65 سنة ومن يعانون من أمراض مزمنة ومرضى القلب والأورام والأمراض المناعية، والتي تقلل من المناعة، ويفضل حصولها على التطعيم، حيث يقلل من شدة وحدة ومضاعفات المرض، وهو متوفر في مراكز التطعيم في مصر.