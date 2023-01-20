حصاد وزارة التضامن فى أسبوع.. تنفيذ 5400 مشروع تمكين اقتصادى (فيديو)

جدة - نرمين السيد - ونشرت الصفحة الرسمية لوزارة التضامن الاجتماعى، على موقع التواصل الاجتماعى "فيسبوك"، فيديو يرصد أبرز تلك الأنشطة، التى جاءت كالتالى:

الجمعة 13 يناير

- شاركت مديرية التضامن الاجتماعى بجنوب سيناء تشارك فى الدورة الأولى من السباق التنشيطى للهجن بشرم الشيخ - المهرجان المصرى الإماراتى الثانى للهجن والتراث - والذى أقيم فى الفترة من 12-14 يناير 2023.

- فرق الطوارئ والاستجابة السريعة بالهلال الأحمر المصرى يكثف جهوده لإنقاذ السيارات العالقة والوصول للمنازل المغمورة بالمياه على مستوى شرق محافظة الإسكندرية، فى إطار جهود مواجهة نوة الفيضة الكبرى بالإسكندرية.

- صندوق مكافحة وعلاج الإدمان ينظم رحلات سياحية للمتعافين من تعاطى المخدرات بمراكز العزيمة للحد من الانتكاس و"القباج"، توجه باستمرار تقديم خدمات الدعم النفسى وبرامج إعادة التأهيل والدمج المجتمعى للمتعافين من الإدمان.

السبت 14 يناير

- مبادرة للمرة الأولى، الهلال الأحمر المصرى والتضامن الاجتماعى ينظمان ندوة لتنمية قدرات المكفوفين فى مجال الإسعافات الأولية باستخدام لغة برايل، لتيسير رعايتهم لأنفسهم وحمايتهم فى أوقات الطوارئ.

- صندوق مكافحة الإدمان يستعرض جهوده فى تنفيذ 400 نشاط للتوعية ضد مخاطر التعاطى والإدمان فى 4500 مدرسة و276 كلية ومعهدا فى 55 جامعة فى عام 2022.

الأحد 15 يناير

- القباج تناقش رسالة ماجيستير بالجامعة الأمريكية حول "كفالة الأطفال فى مصر والتوجه".

- برنامج وعى للتنمية المجتمعية بوزارة التضامن الاجتماعى ينفذ دورتين لإعداد الكوادر من المدربين بالوزارة حول منهج وعى فى إطار حملات تدريب الرائدات الاجتماعيات بالمحافظات.

- برنامج فرصة ينفذ 5400 مشروع تمكين اقتصادى بالشراكة مع جمعيات أهلية لتأهيل وتشغيل الفئات القادرة على العمل فى الفئة العمرية من 21-45 عام فى 8 محافظات.

- التضامن الاجتماعى تطلق مبادرة "الحياة أمل"، لدعم حقوق المسنين فى مصر، ولتنظيم برامج ثقافية وترفيهية لكبار السن على مستوى الجمهورية.

- التضامن الاجتماعى تنظم ورشة عمل حول "إدارة التدخلات الاجتماعية والتربوية داخل نظام قضاء الأحداث"، بالتعاون مع الوكالة الإيطالية للتعاون من أجل تنمية قدرات مكاتب المراقبة ومؤسسات الدفاع الاجتماعى على مستوى المديريات.

الإثنين 16 يناير

- سيدة بالمنوفية تبلغ 87 عاما، تنجح فى اختبارات محو الأمية، وتعرض استعدادها لتعليم أى شخص لديه الرغبة فى التعلم، علما بأنها قامت بتعليم أبنائها الثمانية وشقيقاتها عقب وفاة والدها، فى إطار مبادرة وزارة التضامن الاجتماعى «لا أمية مع تكافل».

- القباج تلتقى بالمدير التنفيذى لصندوق الاستثمار الخيرى "عطاء" لدعم الأشخاص ذوى الإعاقة، لمناقشة أولويات الصندوق لدعم أنشطة تكافؤ الفرص التعليمية للطلاب ذوى الإعاقة، وتوفير خدمات الإتاحة بمحطات السكك الحديدية والأنفاق وبالجامعات.

- القباج تلتفى بمجموعة من نواب البرلمان لمناقشة قضايا دعم الأسر الأولى بالرعاية، وخدمات تأهيل الأشخاص ذوى الإعاقة، وموقف توفيق أوضاع الجمعيات الأهلية.

الثلاثاء 17 يناير

- القباج تستقبل وزير التنمية الاجتماعية والأسرة بجمهورية سنغافورة، ويستعرضان البرامج الداعمة للحفاظ على كيان الأسرة والعلاقات السوية بين الجنسين والتنشئة الإيجابية للأطفال، وسنغافورة توجه دعوة لوزيرة التضامن الاجتماعى لحضور مؤتمر عن الأسرة بسنغافورة.

- وزيرة التضامن الاجتماعى ورئيس المجلس القومى لحقوق الإنسان يوقعان بروتوكول تعاون بين وزارة التضامن الاجتماعى والمجلس القومى لحقوق الإنسان حول "تعزيز مسيرة حقوق الإنسان وبناء القدرات"، والقباج تلقى كلمة حول المجتمع المدنى والوفاء بحقوق الإنسان".

- برئاسة دولة رئيس مجلس الوزراء، وزيرة التضامن الاجتماعى تشارك فى الاجتماع الدورى لمتابعة جهود نقل وتسكين أسر المناطق العشوائية إلى المناطق المطورة واستعراض جهود تأهيلهم وتقديم أوجه الدعم لتكيفهم مع المناطق الجديدة.

- الهلال الأحمر المصرى يستعرض إنجازات برنامج تحسين سبل المعيشة فى شمال سيناء، ويوفر الدعم المالى وخدمات غير مالية لأكثر من 200 مشروع إنتاجى بهدف تعزيز قدرة الأسر على توليد الدخل وتمكينهم اقتصاديا.

الأربعاء 18 يناير

- بتشريف دولة رئيس مجلس الوزراء والسادة وزراء التضامن الاجتماعى، القوى العاملة، الاتصالات توقيع بروتوكول تعاون ثلاثى لتفعيل الشبكة القومية لخدمات الأشخاص ذوى الإعاقة والمنصة الإلكترونية للتوظيف "تأهيل".

- وزيرة التضامن الاجتماعى تستقبل مدير المكتب الإقليمى للعلوم التابع لليونسكو فى الدول العربية، ويتفقان على التعاون فى مجال إقامة المعارض التراثية للأسر المنتجة فى المتاحف، وآليات دعم توفير فرص عمل لائقة فى الاقتصاد الإبداعى.

- صندوق مكافحة الإدمان يستعرض فى إنفوجراف نتائج لجان الكشف المبكر عن تعاطى المخدرات بين العاملين فى الجهاز الإدارى للدولة خلال عام 2022 وانخفاض نسبة تعاطى المخدرات بين العاملين بالجهاز الإدارى للدولة من 8% إلى 0.7%.

الخميس 19 يناير

- وزيرة التضامن الاجتماعى ووزير الصحة والسكان يبحثان مع فلافيا شاو المدير التنفيذى لمؤسسة "فيس FACE"، آليات تسهيل كفالة الأطفال وتفعيل خدمات استقبالهم ورعايتهم صحيا واجتماعيا لتحقيق المصلحة الفضلى لهم.

- برئاسة نيفين القباج وزيرة التضامن الاجتماعى ورئيس مجلس إدارة بنك ناصر، صندوق تأمين الأسرة يجتمع لمناقشة إنجازات الصندوق وفجوات التمويل والربط الشبكى مع برامج الحماية الاجتماعية.

- القباج ترأس مجلس إدارة صندوق دعم الصناعات الريفية والبيئية والانعاش الريفى لمراجعة آليات الإقراض للأسر الأولى بالرعاية، ومناقشة اللوائح المالية والإدارية، واستعدادات النقل للعاصمة الإدارية.

- القباج تشهد فعاليات الحفل الختامى لمشروع النموذج التصالحى لعدالة الأطفال، بالتعاون مع مكتب الأمم المتحدة المعنى بالمخدرات والجريمة والوكالة الإيطالية للتنمية والتعاون لتطوير 9 مؤسسات رعاية وتأهيل الإخصائيين وتنمية مواهب الأطفال.

- برنامج فرصة للتمكين الاقتصادى يوقع شراكات مع الجمعيات والمؤسسات الأهلية لتأسيس 252 وحدة إنتاجية لتنمية الفرص الاقتصادية وسبل كسب العيش فى محافظات شمال سيناء وجنوب سيناء والقاهرة أسيوط.

- وزيرة التضامن الاجتماعى تطلق حملة "اللى أوله شرط.. آخره فلوس فى الكارت" لرفع وعى الأسر المستفيدة من برنامج "تكافل" بالشروط الصحية والتعليمية والاجتماعية المرتبطة بالدعم النقدى.