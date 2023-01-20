افتتاح معارض أهلا رمضان الأبرز.. حصاد مجلس الوزراء فى أسبوع (إنفوجراف)

جدة - نرمين السيد - وجاء فى التقرير أنه تم إصدار عدد من القرارات وتشمل الموافقة على مشروع قرار بشأن تخصيص عدد من قطع الأراضى المملوكة للدولة ناحية محافظة سوهاج، وذلك لصالح وزارة الشباب والرياضة، لاستخدامها فى إقامة عدد من المشروعات، فضلا عن الموافقة على أن يتم تخصيص مساحة 0.88 فدان تقريبا ناحية الأحايوة بمركز أخميم، محافظة سوهاج، من الأراضى المملوكة للدولة لصالح المحافظة لاستخدامها فى إقامة جراج سيارات لمصنع تعبئة البوتاجاز، وكذا تخصيص مساحة 2.14 فدان تقريبا ناحية مركز دار السلام؛ لاستخدامها فى إقامة وحدة مرور عليها.

كما تشمل الموافقة على مشروع قرار بشأن تخصيص قطعتين من قطع الأراضى المملوكة للدولة لاستخدامهما فى إقامة مشروعين من مشروعات النفع العام فى نطاق المبادرة الرئاسية "حياة كريمة"، الأولى بمساحة 14.88 فدان تقريبا كائنة ناحية مركز ومدينة إسنا، محافظة الأقصر، وذلك لصالح الهيئة القومية لمياه الشرب والصرف الصحى؛ لاستخدامها فى إقامة محطة معالجة برك الأكسدة، والثانية بمساحة 3.61 فدان تقريبا كائنة ناحية مركز ومدينة قوص، محافظة قنا، لصالح وزارة الشباب والرياضة؛ لاستخدامها فى إقامة مركز شباب.

وكذلك الموافقة على مشروع قرار بشأن تنظيم صندوق مكافحة ومنع الهجرة غير الشرعية وحماية المهاجرين والشهود، ووفقا لنص مشروع القرار، يهدف الصندوق إلى مكافحة الهجرة غير الشرعية ومساعدة المجنى عليهم وحماية الشهود فى الجرائم ذات الصلة بالهجرة غير الشرعية، حيث يباشر الصندوق بعض الاختصاصات منها، تقديم المساعدات المالية والتنسيق مع الجهات المختصة لتقديم المساعدات اللازمة، للمهاجرين المهربين والشهود والمجنى عليهم ممن لحقت بهم أضرار ناجمة عن الجرائم المنصوص عليها فى القانون.

كما تم اعتماد الموافقات الخاصة بإقامة عدد 56 مشروعا فى 11 محافظة على مساحة حوالى "2 ط، 53 ف"، وذلك فى إطار تنفيذ مشروعات النفع العام، ومنها المشروعات التى تتبع المبادرة الرئاسية "حياة كريمة"، إلى جانب الموافقة على ضوابط منح صفة الضبطية القضائية لموظفى الجهات الإدارية فى الدولة، وذلك من خلال وزارة العدل، وتضمنت الضوابط أن يكون منح صفة الضبطية القضائية بالاتفاق بين كل من وزير العدل، والوزير المختص، مع ضرورة أن يكون للمختص الذى تمنح له صفة الضبطية القضائية صفة الموظف العام بمفهومها المحدد قانونا، وأن تتصل هذه الصفة بأعمال شئون وظيفته، فضلا عن أن يكون الضبط بمناسبة ارتكاب جريمة جنائية وليست مخالفة إدارية.

وتضمنت القرارات أيضا- بحسب التقرير- الموافقة على الإطار العام للمبادرة الجديدة لدعم القطاعات الإنتاجية "الصناعة والزراعة"، وتم فى هذا الصدد استعراض أهم ملامح المبادرة، حيث تمت الإشارة إلى أنه وفقا لمبادرة دعم القطاعات الإنتاجية "الصناعة والزراعة"، سيتم توفير ما قيمته نحو 150 مليار جنيه، منها ما يقرب من 140 مليار جنيه لتمويل عمليات رأس المال العامل، ونحو 10 مليارات جنيه لتمويل شراء السلع الرأسمالية، والمدة المقترحة للمبادرة هى خمس سنوات تبدأ فور الموافقة عليها من مجلس الوزراء.

فيما تمت الموافقة مبدئيا، لحين المراجعة من مجلس الدولة، على منح إدارة وتشغيل عربات النوم بأنواعها وعربات النادى الملحقة بقطارات النوم، وكذلك بوفيهات القطارات المكيفة بجميع أنواعها "VIP- إسبانى- فرنساوى- روسى"، وكذلك المطبخ المخصص لتجهيز الوجبات والموجود بورش فرز القاهرة، وكذلك إدارة بعض الأكشاك الموجودة على الأرصفة بالهيئة القومية لسكك حديد مصر، إلى الشركة المصرية للتغذية والخدمات "أبيلا مصر"، فى حين تم اعتماد محضر الاجتماع رقم 55 للجنة العليا للتعويضات، والمشكلة بقرار رئيس مجلس الوزراء رقم 1677 لسنة 2017، والمتضمن بيانا مجمعا بإجمالى قيم نسب التعويضات المستحقة للمتعاقدين، والتى قامت بحسابها كل جهة من الجهات الخاضعة لأحكام القانون 84 لسنة 2017، وعلى مسؤليتها الفنية والمالية والقانونية.

كما تم اعتماد محضر الاجتماع رقم 56 للجنة العليا للتعويضات المنعقد بتاريخ 12 يناير 2023، بالإضافة إلى الموافقة على سفر التابوت الخشبى الخاص بمومياء الملك رمسيس الثانى، وضمه إلى قائمة القطع الأثرية لمعرض "رمسيس وذهب الفراعنة"، بدءا من إقامة المعرض فى المدينة القادمة باريس بفرنسا، خلال الفترة من 1 أبريل 2023 حتى 17 سبتمبر 2023، وذلك بناء على الطلب المقدم من الرئيس والمدير التنفيذى لمتحف هيوستن للعلوم الطبيعية المنظم للمعرض، فضلا عن الموافقة على مشاركة وزارة السياحة والآثار بعدد 18 قطعة أثرية من مقتنيات متحفى الفن الإسلامى، وقصر المنيل بالقاهرة، وذلك لعرضها فى بينالى الفنون الإسلامية بمدينة جدة بالمملكة العربية السعودية، فى معرض باسم "أول بيت" والمزمع إقامته بصالة الحجاج بمطار الملك عبد العزيز بجدة، خلال الفترة من 23 يناير 2023 حتى 23 إبريل 2023.

وشملت القرارات أيضا، الموافقة على مشروع قرار بشأن التعديل السادس لاتفاقية منحة المساعدة بين حكومة جمهورية مصر العربية وحكومة الولايات المتحدة الأمريكية، والخاصة بتحفيز التجارة والاستثمار فى مصر "تايب"، ويهدف التعديل السادس إلى إضافة مبلغ 18 مليونا و450 ألف دولار لمبلغ منحة المساعدة ليصبح المبلغ الإجمالى لمساهمة الوكالة الأمريكية للتنمية الدولية 174.337.626 دولار، وذلك من أجل الاستمرار فى تنفيذ أنشطة مشروع تحفيز التجارة والاستثمار فى مصر "تايب" عن طريق الأنشطة التى يتم تحقيقها من خلال الاتفاق وتعديلاته، إلى جانب الموافقة على تولى الهيئة العامة للخدمات الحكومية اتخاذ الإجراءات اللازمة لخطة تعميم تشغيل منظومة التعاقدات الإلكترونية للتعاقدات الحكومية على مختلف جهات الجهاز الإدارى للدولة، مرحليا، وكذا وضع خطة تدريب متكاملة، مع التأكيد على أهمية تبصير مجتمع الأعمال ببدء تشغيل المنظومة الجديدة، حتى يتسنى لهم التسجيل عليها، والاطلاع على مختلف العمليات المطروحة من خلالها، ونتائج البت والترسية.

يأتى هذا إلى جانب قرار بأن يكون يوم الخميس 26 يناير 2023 إجازة رسمية مدفوعة الأجر، للعاملين فى الوزارات، والمصالح الحكومية، والهيئات العامة، ووحدات الإدارة المحلية، وشركات القطاع العام، وشركات القطاع الخاص؛ بمناسبة عيد ثورة 25 يناير وعيد الشرطة، وذلك بدلا من يوم الأربعاء 25 يناير 2023، مع استمرار أعمال الامتحانات خلال يوم الخميس الموافق 26 يناير 2023 وفقا للمواعيد المقررة من قبل السلطة المختصة، وكذلك الموافقة على حافز إضافى لتوريد أردب القمح المحلى لموسم 2023 بقيمة 250 جنيها، وبذلك يصبح سعر توريد الأردب 1250 جنيها بدلا من سعر 1000 جنيه، الذى سبق الموافقة عليه.

وعلى صعيد الاجتماعات التى عقدها رئيس مجلس الوزراء، أوضح التقرير أنه تم عقد اجتماع لمتابعة جهود التوسع فى استصلاح وزراعة الأراضى الصحراوية، وذلك بحضور وزراء الاتصالات، والنقل، والزراعة، والموارد المائية والرى، ومحافظ الوادى الجديد، ورئيس الهيئة الهندسية للقوات المسلحة، ومسؤولى عدد من الوزارات والجهات المعنية، بالإضافة إلى اجتماع بشأن التحضيرات الأولية للمشاركة المصرية فى اجتماعات قمة مجموعة العشرين كضيف للرئاسة الهندية للمجموعة فى 2023، وذلك بحضور وزير المالية، ونائب وزير المالية للسياسات المالية، ونائب وزير التخطيط لشئون التخطيط، والممثل الشخصى لرئيس الجمهورية لدى مجموعة العشرين خلال فترة الرئاسة الهندية، ورئيس قطاع التعاون متعدد الأطراف بوزارة التعاون الدولى، فضلا عن اجتماع لمناقشة وبحث سبل توفير الزيوت الخام محليا، وذلك بحضور وزراء التموين والتجارة الداخلية، والزراعة واستصلاح الأراضى، والموارد المائية والرى.

كما تم عقد اجتماع لمتابعة الموقف التنفيذى لمبادرة توطين وميكنة قطاع تجارة التجزئة، حيث أكد رئيس مجلس الوزراء أن هذه المبادرة تخدم الاقتصاد المصرى بصورة حيوية للغاية وتسهم فى دمج مزيد من الكيانات غير الرسمية ضمن مظلة الاقتصاد الرسمى، وذلك بحضور وزراء التموين، والمالية، والاتصالات، والتجارة والصناعة، ورئيس الجهاز المركزى للمحاسبات، ورئيس اتحاد البنوك المصرية، وأمين عام اتحاد الغرف التجارية.

وتم عقد اجتماع لمتابعة جهود الحفاظ على مشروعات الإسكان "بديل العشوائيات"، وتنظيم برامج لبناء الإنسان، وذلك بحضور وزراء الكهرباء، والتموين، والشباب والرياضة، والإسكان، والتضامن الاجتماعى، والتنمية المحلية، والتربية والتعليم، والثقافة، ورئيس جمعية الأورمان، ورئيس مجلس إدارة صندوق التنمية الحضرية، ومسئولى الوزارات والجهات المعنية، بالإضافة إلى اجتماع مع مستثمرين سعوديين فى قطاعات مختلفة بالسوق المصرية؛ للاستماع إلى مطالبهم وخططهم للاستثمار فى مصر، وحل مشكلاتهم، وذلك بحضور وزير الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية، وسفير السعودية لدى مصر، ورئيس جمعية رجال الأعمال المصريين السعوديين، والرئيس التنفيذى للهيئة العامة للاستثمار والمناطق الحرة، ومسؤولى الجهات المعنية.

فى حين ترأس الدكتور مصطفى مدبولى، الاجتماع الأسبوعى، حيث تمت مناقشة عدد من الملفات مثل القمة الثلاثية المصرية الأردنية الفلسطينية، وافتتاح معرض "أهلا رمضان" الرئيسى بمحافظة الجيزة، وعدد من المؤشرات الإيجابية على الصعيد الاقتصادى، فضلا عن اجتماع مجلس إدارة وكالة الفضاء المصرية بمقرها الجديد، حيث أكد رئيس الوزراء أن الدولة تقدر الدور الحيوى الذى يقوم به هذا الصرح العلمى البارز وتدعم جهوده فى تحقيق أهداف التنمية المستدامة، وذلك بحضور وزيرى الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات، والتعليم العالى والبحث العلمى، والرئيس التنفيذى لوكالة الفضاء المصرية، وأعضاء مجلس إدارة الوكالة.

كما ترأس الدكتور مصطفى مدبولى الاجتماع الأول للجنة متابعة توصيات المؤتمر الاقتصادى "مجلس الأمناء"، والتى تهدف إلى متابعة مخرجات المؤتمر الاقتصادى، الذى عقد فى أكتوبر الماضى تحت عنوان "مصر .. خارطة طريق لاقتصاد أكثر تنافسية"، حيث أكد أنه تم اتخاذ 432 إجراء لتنفيذ توصيات المؤتمر الاقتصادى، وهناك ملفات كثيرة جار العمل عليها حاليا، وكذلك الاجتماع الأول للجنة العليا لتنفيذ وثيقة سياسة ملكية الدولة، وأكد أهمية دور اللجنة فى متابعة تنفيذ الوثيقة كأحد أهم التوصيات الصادرة عن المؤتمر الاقتصادى، وذلك بحضور وزراء الكهرباء، والمالية، والإسكان، والزراعة، والتنمية المحلية، وقطاع الأعمال العام، والصناعة والتجارة، والرئيس التنفيذى للهيئة العامة للاستثمار والمناطق الحرة، والمدير التنفيذى لـ "صندوق مصر السيادى"، ومسؤولى الوزارات والجهات المعنية.

وبشأن الأنشطة التى قام بها رئيس مجلس الوزراء- بحسب التقرير- أجرى جولة تفقدية موسعة بمحافظة شمال سيناء لمتابعة تنفيذ المشروعات التنموية والخدمية بها، حيث تفقد أعمال إنشاء مدينة رفح الجديدة التى تنفذها الهيئة الهندسية للقوات المسلحة على مساحة أكثر من 535 فدانا، وذلك برفقة وزراء الكهرباء، والتموين، والعدل، والصحة والسكان، والإسكان، والتنمية المحلية، والتعليم العالى، ورئيس الهيئة العامة لتنمية المنطقة الاقتصادية لقناة السويس، كما توجه ومرافقوه إلى مدينة الشيخ زويد لتفقد محطة محولات كهرباء الشلاق بالشيخ زويد، حيث استمع إلى شرح من وزير الكهرباء والطاقة المتجددة حول مشروعات قطاع الكهرباء فى محافظة شمال سيناء.

فيما تفقد رئيس الوزراء ومرافقوه جامعة العريش؛ لتفقد سير العملية التعليمية وانتظام الدراسة بها، فى أثناء زيارته لشمال سيناء، حيث سيشهد العام المقبل تخريج أول دفعة من كلية الطب البيطرى وكلية الطب البشرى بدأت الدراسة هذا العام، وكذلك تفقد ومرافقوه أعمال تطوير مستشفى العريش العام، حيث استمع إلى شرح من وزير الصحة والسكان حول جهود الوزارة فى الارتقاء بمستوى الخدمات الصحية المقدمة لأهالى سيناء.

وتفقد الدكتور مدبولى ومرافقوه، أيضا أعمال تطوير ميناء العريش البحرى، وكذا متابعة الموقف التنفيذى لعدد من المشروعات بالميناء، خلال زيارته لمحافظة شمال سيناء، حيث قال إن أعمال التطوير تأتى فى ضوء تكليفات رئيس الجمهورية بتطوير الموانئ المصرية ورفع طاقة التداول بها لتتناسب مع حركة التجارة العالمية، كما تفقد محكمة شمال سيناء الابتدائية بمدينة العريش، قبل أيام من عودة انتظام العمل بها، حيث استمع لتوضيح من وزير العدل حول قرار عودة انتظام العمل فى مقر المحكمة الذى يأتى تنفيذا لتوجيه رئيس الجمهورية، بهذا الشأن، فى إطار مواكبة عودة الحياة الطبيعية بالمحافظة.

واستكمالا لأنشطة رئيس مجلس الوزراء.. ذكر التقرير أن رئيس الوزراء تفقد أعمال تطوير وحدات الإسكان التعاونى بحى المساعيد بمدينة العريش، حيث تضم عمارات الإسكان التعاونى 105 عمارات تابعة للهيئة العامة للتعاونيات بإجمالى 2337 وحدة سكنية، حيث تم الانتهاء من رفع كفاءتها من خلال أعمال ترميم وإعادة إنشاء بالكامل بواسطة الجهاز المركزى للتعمير، وإعادة تسليمها لأصحابها بدون تحميلهم أية كلفة مالية، فضلا عن متابعة ما يتم تنفيذه من مشروعات فى قطاع الكهرباء بمحافظة شمال سيناء، حيث تفقد ومرافقوه مشروع إنشاء وحدتين غازيتين بالعريش، وكذا محطة محولات كهرباء بحى المساعيد، بجانب تفقد محطة تحلية المياه بطاقة 100 ألف م3/ يوم قابلة للزيادة إلى 300 ألف م3/ يوم بالعريش.

وعقد رئيس الوزراء، مؤتمرا صحفيا فى ختام زيارته لمحافظة شمال سيناء، حيث أوضح أن حجم الأعمال والمشروعات المنفذة بالمحافظة والقدرة على التحرك بمنتهى الأمان لم يكن ليتحقق لولا تضحيات آلاف الشهداء من القوات المسلحة والشرطة والمدنيين الذين سجلوا تضحياتهم على كل شبر من هذه الأرض، وذلك بحضور عدد من الوزراء، ومحافظ شمال سيناء، ورئيس المنطقة الاقتصادية لقناة السويس، وعدد من القيادات التنفيذية بالمحافظة.

بينما شهد رئيس الوزراء افتتاح معرض "أهلا رمضان" الرئيسى بمحافظة الجيزة، حيث أكد أن تبكير موعد افتتاح معارض "أهلا رمضان" لتبدأ من يناير الجارى، يأتى تنفيذا لتكليفات رئيس الجمهورية بهدف توفير السلع للمواطنين بأسعار منخفضة، وذلك بحضور وزراء التموين، والزراعة، والتجارة والصناعة، والتنمية المحلية، ومحافظ الجيزة، وأمين عام اتحاد الغرف التجارية، وعدد من نواب البرلمان والمسئولين، بالإضافة إلى الإدلاء بتصريحات إعلامية على هامش افتتاح معرض "أهلا رمضان" الرئيسى بمحافظة الجيزة، حيث أشار إلى أنه على الرغم من أن مسمى هذه المعارض هو "أهلا رمضان"، لكنها بدأت قبل شهر رمضان الكريم بثلاثة أشهر، على أن تستمر هذه المعارض حتى نهاية شهر رمضان المبارك، فيما شهد مراسم توقيع عقدى تقديم خدمات استشارية فى قطاع الكهرباء والطاقة الجديدة والمتجددة، وذلك بين الشركة المصرية لنقل الكهرباء، والاستشارى البلجيكى "إيليا جريد"، بحضور وزير الكهرباء والطاقة المتجددة.

كما شهد مراسم التوقيع على بروتوكول تعاون ثلاثى بين وزارات: الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات، والتضامن الاجتماعى، والقوى العاملة، بشأن تفعيل واستدامة الشبكة القومية لخدمات الأشخاص ذوى الإعاقة والمنصة الإلكترونية للتوظيف "تأهيل"، فى حين تم عقد مؤتمر صحفى للإعلان عن مجموعة من الإجراءات التى ستتخذها الحكومة حيال بعض القضايا الاقتصادية، حيث تم الإفراج وإنهاء إجراءات الإفراج عن بضائع فى الموانئ بقيمة 4.8 مليار دولار من 14 حتى 17 يناير، وسيتم الإعلان عن نظام للزراعة التعاقدية لتحديد سعر معين لتشجيع الفلاح على زراعة بعض المحاصيل الاستراتيجية، إلى جانب الإجابة عن عدد من الأسئلة للصحفيين والإعلاميين، خلال المؤتمر الصحفى، الذى عقده عقب اجتماع الحكومة، حيث قال إن الموازنة الجديدة سيكون الجزء الغالب منها لبند الحماية الاجتماعية، وأن دعم القمح سيرتفع هذا العام من 38 إلى 95 مليار جنيه إدراكا للظروف الاستثنائية التى يعيشها العالم.

أما عن اللقاءات التى عقدها رئيس مجلس الوزراء على مدار الأسبوع، أورد التقرير لقاء مع الرئيس التنفيذى للهيئة العامة للاستثمار والمناطق الحرة، لمتابعة عدد من ملفات عمل الهيئة مثل ملف إصدار الرخصة الذهبية، وإتاحة الأراضى الصناعية، وسرعة تخصيصها للمستثمرين الصناعيين.