السفير الصينى بالقاهرة: مصر من أوائل دول العالم استقبالا لنا بعد كورونا 

جدة - نرمين السيد - يأتى ذلك فى ضوء توجيهات القيادة السياسية بتعزيز الجهود واستثمار إمكانات الدولة المصرية بما فى ذلك موقع مصر الاستراتيجى الفريد بما يسهم فى تنشيط وجذب مزيد من الحركة الجوية والسياحية الوافدة إلى مصر وفى إطار التنسيق المشترك بين وزارتى الطيران المدنى والسياحة والآثار.

وألقى المهندس يحيى كمال، رئيس الشركة القابضة مصر للطيران، كلمة بالإنابة عن الفريق محمد عباس وزير الطيران المدنى، خلال المؤتمر الصحفى الذى انعقد على هامش الاحتفال بالترحيب بعودة الأفواج السياحية الصينية إلى مصر بعد جائحة كورونا.

وقال المهندس يحيى زكريا، إن العلاقات المصرية الصينية عميقة فى مختلف المجالات، خاصة مجال النقل الجوى، لما تمتلكه مصر والصين من حضارتين عريقتين مليئة بالإنجازات.

وأضاف رئيس الشركة القابضة مصر للطيران أن مصر طورت منظومة المطارات والارتقاء بجودة الخدمات لجذب مزيد من الحركة السياحية لمصر.

وتابع أنه يجب الارتقاء بالعلاقات نحو آفاق أرحب وخاصة فى مجال الطيران، موضحا أن مصر تتمتع بمقومات سياحية متميزة.

ولفت إلى أن مصر تتطلع إلى زيادة أعداد السائحين الصينيين إلى مختلف المقاصد السياحية المصرية وتحقيق علاقات شراكة متميزة بين مصر والصين فى مجال النقل الجوى.

وأشار رئيس شركة مصر للطيران، إلى أن هناك طلبات من نحو 1200 شركة من شركات وكلاء السياحة والسفر الصينية التى تطلب تنظيم رحلات سياحية إلى مصر.

وواصل أنه سيتم زيادة عدد الرحلات بين مصر والصين، اعتبارا من مارس القادم إلى 13 رحلة منهم 7 رحلات إلى جوانزو، و3 رحلات إلى بكين، و3 رحلات إلى هانزو.

شاركت فى الاحتفالية نيابة عن وزير السياحة والآثار غادة شلبى نائب الوزير لشئون السياحة وخلال كلمتها فى المؤتمر الصحفى حرصت على الترحيب بالوفد الصينى، معربة عن تطلعها إلى زيادة أعداد السياح الصينيين.

وأكدت أن مصر ترحب بجميع السائحين من مختلف دول العالم وتعمل على تقديم كل التسهيلات والتيسيرات لهم وتوفير كل سبل الراحة وتأمينهم، وإتاحة الفرصة لهم للاستمتاع بما تحتضنه مصر من آثار نادرة وحضارتها المصرية العريقة.

وأشار الى أن السياحة تمثل قطاعا مهما للتعاون بين الجانبين، وأن مصر ترحب بالسياح الصينيين فى ضوء العلاقات العميقة التى تربط بين البلدين على مختلف الأصعدة.

وأوضحت أن وزارة السياحة تحرص على تقديم البرامج السياحية المتميزة للسائح الصينى مؤكدة على الاهتمام بصحة وسلامة السائحين الصينيين.

وأكدت أنه كل العاملين حصلوا على التطعيمات اللازمة فى كل المنشآت السياحية والفندقية المصرية، وكذلك تدريب العاملين فى هذه المنشآت على أعلى معايير الصحة والسلامة الدولية.

كما دعت شلبى الوفد الصينى إلى الاستمتاع بالمعالم السياحية المصرية وانتهاز الفرصة لدعوة الشركات ومنظمى البرامج السياحية والرحلات الجوية للمشاركة مع الجانب المصرى؛ لتقديم البرامج المتنوعة والمتميزة للسياح الصينيين، ومشاركة أصدقائهم وأسرهم والقيام بمزيد من الزيارات للاستمتاع بالمقاصد السياحية المصرية.

من جانبه، أعرب السفير الصينى، فى كلمته عن سعادته بعودة الرحلات الصينية إلى مصر بعد توقفها منذ جائحة كورونا.

كما قدم الشكر لوزارتى الطيران والسياحة وكل الجهات العاملة بمطار القاهرة على جهودهم، مشيدا بأجواء الاحتفال الرائعة ومراسم الترحيب باستقبال الفوج الصينى فى المطار.

وأكد أن مصر من اوائل دول العالم التى تستقبل السياحة الصينية بعد كورونا، مشيرا إلى اهتمام وشغف الشعب الصينى وتشجيع الحكومة الصينية على السفر إلى مصر وزيارة معالمها الأثرية والسياحية الفريدة وامتلاكها لمقاصد سياحية رائعة.

وواصل أن ذلك يأتى مع وجود مطارات دولية تطبق أعلى معايير الأمن والسلامة والاجراءات الاحترازية، ما يوفر فرصا لزيادة الحركة الجوية والسياحية ويجذب المزيد من الاستثمارات فى ظل الطفرة التنموية والإنجازات المثمرة التى حققتها الدولة المصرية فى الفترة الأخيرة.

واستكمل: وهو ما أظهرته زيارة وزير الخارجية الصينى لمصر مطلع الأسبوع الحالى والتى كانت انطلاقة قوية لتعزيز العلاقات وعودة الرحلات السياحية.

وأشار إلى أنه سيتم قريبا زيادة رحلات الطيران المباشرة بين المطارات المصرية والصينية لتعود تدريجيا إلى المستوى الذى كانت عليه قبل جائحة كورونا وتنشيط الحركة بين البلدين لتحقيق المصالح المشتركة.

وأضاف أن مصر أول دولة عربية وأفريقية تقيم علاقات مع الصين، كما أن مصر للطيران من أوائل شركات الطيران التى رحبت بالسياحة الصينية وزيادة الرحلات مع الصين.

حضر المؤتمر الصحفى المهندس يحيى زكريا، رئيس الشركة القابضة لمصر للطيران والمحاسب مجدى إسحق رئيس مجلس إدارة شركة ميناء القاهرة الجوى والسفير لياو ليتشانج سفير الصين بالقاهرة.

يأتى ذلك إلى جانب لفيف من قيادات الطيران المدنى والسياحة والآثار والسفارة الصينية بالقاهرة ولفيف من حزب حماة وطن وقيادات المطار وأعضاء السفارة الصينية فى مصر.

كان فى استقبال الوفد السياحى الصينى بالورود والشوكولاتة وفرقة فولكلور شعبية وهدايا تذكارية من جانب فرق العلاقات العامة بشركة ميناء القاهرة الجوى ومكتب الهيئة العامة للتنشيط السياحى بمطار القاهرة.