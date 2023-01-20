مباحثات مصرية سودانية مشتركة لتعزيز التعاون فى مجال الاتصالات

جدة - نرمين السيد - وأضاف السفير هانى صلاح، فى تصريح له على هامش لقائه وزير الاتصالات والتحول الرقمى بالسودان عادل حسن محمد حسين؛ لبحث تعزيز التعاون المشترك- إن قطاع الاتصالات بين البلدين يشهد تطورا مهما.
وأشار إلى التدريب الذى حدث العام الماضى لعدد 500 فنى ومهندس من الكادر السودانى فى وزارة الاتصالات السودانية فى مصر، والذى يعد أكبر عدد للتعاون والتدريب وتبادل الخبرات بين أى وزارتين فى البلدين.
وتابع أن قطاع الاتصالات يعتبر قاطرة لدفع كل القطاعات الاقتصادية بالبلدين، معربا عن سعادته بوجود إرادة سياسية لدى الوزير للتعاون مع جمهورية مصر العربية.
وواصل: "لقد تناول اللقاء الزيارة المرتقبة، غدا، لوزير الاتصالات السودانى إلى القاهرة؛ للمشاركة فى اجتماع وزراء الاتصالات العرب، الذى سيعقد يوم 23 يناير الجارى، وستعقبه زيارة ثنائية ولقاءات مع الدكتور عمرو طلعت وزير الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات المصرى؛ لبحث التعاون فى مجالات مختلفة فى قطاع الاتصالات، تكنولوجيا المعلومات والتحول الرقمى.
واستكمل: كما تناول اللقاء أيضا التعاون بين هيئتى البريد فى البلدين، وتبادل الخبرات والمنح، وتفعيل مذكرة تفاهم كانت موقعة مؤخرا بين وزارتى الاتصالات فى البلدين، وتوظيف واستغلال إمكانيات البلدين من مراكز بحثية وتدريبية.
من جانبه، قال وزير الاتصالات بالسودان عادل حسن، إن اللقاء ناقش عدة ملفات تتعلق بتطور العلاقات بين مصر والسودان فى مجال الاتصالات.
ولفت إلى أنه سيزور مصر فى الأيام المقبلة، مؤكدا أهمية تبادل الخبرات فيما يتعلق بالتحول الرقمى ونقل تجارب الدول العربية، وأهمية هذا المجال للسودان.
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