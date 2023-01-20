أخبار مصرية

عقب تبادل إطلاق النيران.. مصرع عنصر إجرامي هارب من واقعة استشهاد أحد أفراد الشرطة بالإسكندرية

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احمد وائل عمر - القاهرة في الجمعة 20 يناير 2023 05:22 مساءً - إستكمالاً  لجهود أجهزة وزارة الداخلية فى ضبط عنصرين إجراميين شديدى الخطورة من متجرى المواد المخدرة وهروب المتهم الثالث، حال مطاردتهم بمحافظة الإسكندرية ، مما أسفر عن إستشهاد أحد أفراد الشرطة.

تمكنت الأجهزة الأمنية من تحديد مكان إختباء (المتهم الهارب – سبق إتهامه فى العديد من القضايا "مخدرات وحيازة أسلحة نارية) بإحدى المناطق الزراعية المتاخمة لطريق مصر إسكندرية الزراعى بدائرة قسم شرطة ثان الرمل ، وبإستهدافه بادر بإطلاق الأعيرة النارية تجاه القوات مما أسفر عن مصرعه ، وعُثر بجواره على (طبنجة – عدد من الطلقات)، تم إتخاذ الإجراءات القانونية.. وتولت النيابة العامة التحقيق.

هيثم هارون

هيثم هارون

بكالوريوس تربيه وماجستير في علوم السياحه من جامعة الأقصر ومتخصص في علوم السياحه والتحرير الاخباري التلفزيوني والصحفي.

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