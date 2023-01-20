محافظ الشرقية يوجه بضرورة الاهتمام بالشباب باعتبارهم طاقة فاعلة لبناء الوطن

جدة - نرمين السيد - وجه محافظ الشرقية الدكتور ممدوح غراب، بضرورة الاهتمام بالشباب، باعتبارهم الطاقة الفاعلة لبناء الوطن والعمل على شغل أوقات فراغهم بطرق إيجابية وتوجيهها لخدمة المجتمع.





وأضاف الدكتور ممدوح غراب، أن ذلك يأتى من خلال تنفيذ ورش عمل تدريبية للشباب والفتيات بمختلف أعمارهم السنية وخاصة الفتيات والمرأة المعيلة لفتح آفاق جديدة لهم للعمل وتعلم حرفة يستطيعون من خلالها رفع مستوى معيشتهم.

وأشاد المحافظ، فى بيان، اليوم الجمعة، بالدور الفعال لنوادى الفتاة والمرأة بالشرقية لما تقدمه من دعم كامل لتمكين المرأة من المشاركة فى كل الأنشطة الرياضية والثقافية والصحية وورش العمل المختلفة التى يكتسب فيها الخبرات والمهارات.

وتابع أن ذلك يأتى بالإضافة إلى استثمار أوقات الفراغ وصولا إلى الاستقلال المادى ورفع مستوى المعيشة بجانب تحسين وضع المرأة ورفع مكانتها وتمكينها من ممارسة حقوقها وزيادة قدرتها على اتخاذ القرار.

من جانبه، أوضح الدكتور محمود عبد العظيم وكيل وزارة الشباب والرياضة، أن الإدارة العامة للشباب (أندية الفتاة والمرأة) بمديرية الشباب والرياضة بالشرقية، بالتعاون مع الإدارة المركزية لتنمية الشباب بالوزارة، نفذت ملتقى حرفى لتعلم صناعة النجف من الخيوط بمشاركة 25 فتاة من عضوات نادى الفتاة والمرأة بمركز شباب مدينة بلبيس، وذلك بهدف صقل مهاراتهن وإكسابهن خبرات جديدة.

وأضاف وكيل الوزارة، أن الهدف من تنفيذ الملتقيات الحرفية للفتيات عضوات أندية الفتاة والمرأة بمراكز الشباب هو نشر ثقافة العمل الحر والتدريب على المهن الحرفية وتدريبهن على الحرف اليدوية المختلفة لتمكينهن اقتصاديا وتوفير لهن حياة كريم.

ولفت إلى أنشطة نوادى الفتاة والمرأة والتى تشمل إقامة دورات تدريبية وندوات توعية ثقافية وسياسية وصحية ودينية وورش عمل فى مختلف المجالات لتبادل الخبرات، بجانب حضور المؤتمرات وتنظيم رحلات؛ بهدف إكساب الفتيات والمرأة مهارات الحرف اليدوية وتدريبهن على مهارات الإصلاحات المنزلية البسيطة.