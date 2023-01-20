حياة كريمة- «إكسترا نيوز» ترصد تطوير مدرسة حسينى أبوشوشة بالشرقية «فيديو»

جدة - نرمين السيد - عرضت فضائية "إكسترا نيوز"، اليوم الجمعة، تقريرًا من داخل مدرسة حسينى أبو شوشة بقرية سماكين الغرب مركز الحسينية بمحافظة الشرقية، لرصد أعمال تطوير المدرسة ضمن مبادرة "حياة كريمة".





وقال حمدى عباس، معلم خبير بالمدرسة: "بنتوجه بالشكر للرئيس عبدالفتاح السيسى على مبادرة حياة كريمة اللى أضاف للمجتمع بأكمله أشياء لم نراها من قبل"، موضحًا، أن المدرسة أُنشئت عام 1996، وظلت طوال 25 عام بعيدة عن التطوير حتى جاءت المبادرة وقامت بتطويرها. وأضاف عبدالعظيم القادرى، مدير الإدارة التعليمية بالحسينية، أن مبادرة حياة كريمة عملت على تطوير 107 مدارس فى مركز الحسينية، والمدارس ما بين 48 مدرسة إنشاء جديد و59 مدرسة إحلال وتجديد وصيانة شاملة، لافتًا إلى ذلك ساعد فى حل مشكلة كثافة الطلاب داخل الفصول.

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