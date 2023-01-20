افتتاح 5 مساجد جديدة بتكلفة نحو 4 ملايين جنيه فى البحيرة (صور)

جدة - نرمين السيد - شهدت محافظة البحيرة، اليوم الجمعة، افتتاح عدد من المساجد، وذلك فى إطار حرص الدولة المستمر على عمارة وبناء المساجد وجهود وزارة الأوقاف الكبيرة والملموسة لنشر صحيح الدين والتوعية ومواجهة الأفكار المغلوطة والفكر المتطرف.





يأتى ذلك بالإضافة إلى الجهود الذاتية والمشاركات المجتمعية فى تشييد وعمارة المساجد بمدن ومراكز المحافظة للتيسير على المواطنين فى إقامة الشعائر الدينية والحصول على خدمات التوعية الدينية والخدمات الأخرى. وذكرت محافظة البحيرة - فى بيان لها اليوم - أنه افتتح، اليوم، 5 مساجد جديدة بمراكز (دمنهور - أبو حمص - المحمودية - رشيد)، بتكلفة 3 ملايين و955 ألف جنيه. وكانت المساجد هى: مسجد التوبة بقومبانية البرنوجى بمركز دمنهور ومسجد الزعيرة بطورس بأبو حمص، ومسجد الرحمن بقرية اللبان بالمحمودية، ومسجد شهاب الدين بقرية شهاب الدين برشيد، ومسجد الجمعية اليونانية بزاوية غزال بدمنهور.

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