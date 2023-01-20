عاجل- السيسى يتفقد محور الفريق كمال عامر فى الجيزة (صور)

جدة - نرمين السيد - أجرى الرئيس عبد الفتاح السيسى، اليوم الجمعة، جولة تفقدية بمشروعات المحاور والطرق بمحافظة الجيزة، خصوصًا محور الفريق كمال عامر الذى يعد شريانا جديدة داخل محافظة الجيزة وهو المحور العرضى الذى يمر فى المحافظة من جنوبها حتى شمالها ليربط بين طريقى الدائرى منيب والدائرى الوراق.





وينقسم المحور الى أربع قطاعات رئيسية وهم كالتالى: القطاع الأول: بداية من دائرى المنيب مرورًا بكوبرى ترسا، كوبرى العمرانية، شارع الهرم وكوبرى فيصل وصولًا إلى صفط اللبن بطول 5 كم ويخدم جميع الاتجاهات المرورية اعلى كبرى صفط اللبن. القطاع الثانى: بطول 2 كم يصل بين صفط اللبن وحتى شارع جامعة الدول العربية مرورا بشارع السودان ومحطة مترو بولاق الدكرور. القطاع الثالث: يبدأ من شارع جامعة الدول العربية حتى دائرى الوراق بمسافة قدرها 5 كم مرورا بشارع السودان، محور 26 يوليو وكوبرى البراجيل. القطاع الرابع : يصل بين الدائرى الوراق ومحور تحيا مصر بطول 3كم كما تفقد الرئيس كذلك محور أحمد عرابى الذى يربط بين طريق المنشية و شارع أحمد عرابى بطول 11 كم وعرض 6 حارات مرورية لكل اتجاه كما تم ربط محور احمد عرابى بالطريق الدائرى ومحور كمال عامر ليكون بذلك محور بديل يحل مشكلة التكدس المرورى المتزايد على محور 26 يوليو من الطريق الدائرى حتی میدان لبنان وميدان سفنكس بالمهندسين. وأوضح المتحدث الرسمى أن محاور محافظة الجيزة الجديدة تمثل شرايين حياة وطرق محورية جديدة تهدف الى تسهيل الحركة واختصار الوقت والمسافة بداخل محافظة الجيزة وربطها بالمحافظات المجاورة وذلك فى اطار المخطط القومى للمحاور والطرق على امتداد كافة محافظات الجمهورية مما يساعد على سرعة و ازدياد معدل التنمية الاقتصادية وفق استراتجية التنمية المستدامة فى الدولة.

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