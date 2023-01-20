وزير الطيران: ملتزمون بالمعايير الدولية فى كل تخصصات صناعة النقل الجوى

جدة - نرمين السيد - نجحت الشركة القابضة مصر للطيران، فى تجديد اعتماد شهادة الأيوزا الدولية (IOSA) بنجاح دون أى ملاحظات أو نقاط عدم تطابق، بعد التفتيش الذى جرى بواسطة وفد من شركة Argos Pros المعتمدة من الاتحاد الدولى للنقل الجوى (IATA).





يأتى ذلك فى إطار استراتيجية وزارة الطيران المدنى؛ للحفاظ على أعلى مستويات السلامة والجودة فى جميع الهيئات والشركات التابعة بما يتوافق مع المعايير العالمية.

وشهد الفريق محمد عباس حلمى، وزير الطيران المدنى، الاجتماع الختامى للجنة التفتيش الدولية الذى جرى خلاله تجديد اعتماد شهادة الأيوزا، وشارك فيه المهندس يحيى زكريا رئيس الشركة القابضة لمصر للطيران والطيار محمد موسى، مساعد رئيس الشركة القابضة لمصر للطيران والطيار إيهاب الطحطاوى رئيس شركة مصر للطيران للخطوط الجوية والطيار جون الياس مستشار وزير الطيران والطيار محمد بدوى موسى رئيس قطاع السلامة والجودة بالشركة القابضة لمصر للطيران ولفيف من المعنيين بهذا المجال بالشركة.

وخلال الاجتماع، قال الفريق عباس إن قطاع الطيران المدنى يضع فى مقدمة أولوياته تطبيق استراتيجية ترتكز على الالتزام بتطبيق أعلى معايير الجودة والسلامة وفقا للأهداف التى وضعتها وزارة الطيران المدنى، التى تتمثل فى تطوير جودة الخدمات المقدمة للعملاء بأعلى معدلات الكفاءة والتميز بما يتماشى مع رؤية الدولة المصرية نحو التنمية المستدامة وزيادة الإنتاجية.

وتقدم وزير الطيران، بالشكر لجميع العاملين بمختلف القطاعات والإدارات بمصر للطيران مشيدا بالمجهود الكبير الذى بذلوه وكذلك فريق العمل من الشركة القابضة لمصر للطيران وشركة مصر للطيران للخطوط الجوية والذى توج بنجاح الشركة فى اجتياز تفتيش الأيوزا بدون أية ملاحظات مما يؤكد التزام مصر للطيران بالمعايير الدولية فى السلامة والجودة فى كل تخصصات صناعة النقل الجوى.

ومن ناحيته، نوه المهندس يحيى زكريا، رئيس مجلس إدارة الشركة القابضة لمصر للطيران بأن روح فريق العمل بالشركة القابضة وشركاتها التابعة هى الدافع لتحقيق أعلى معدلات السلامة والجودة وتقديم أفضل الخدمات لعملائها من مختلف أنحاء العالم.

وذكر زكريا أن تجديد شهادة الأيوزا، جاء بعد الانتهاء من إجراءات التفتيش والمراجعة على جميع أدلة العمل بالشركات وآلية تطبيقها، بما يضمن فاعليتها وملاءمتها للتشغيل بجميع الأنشطة، مؤكدا أن تجديد اعتماد شهادة الأيوزا يعد دليلا على الجهود الكبيرة التى تبذلها الشركة فى تطوير الخدمات المقدمة للعملاء.

وأشاد فريق التفتيش الدولى، بالتزام مصر للطيران بكافة المعايير العالمية دون وجود أى ملاحظات فنية، مؤكدين أن جميع شركات مصر للطيران تحرص دائما على الوصول لأعلى معايير السلامة والجودة فى أنشطتها المختلفة وتضع الالتزام بتطبيق هذه المعايير على قمة أولوياتها.