مواجهة نارية بين الريال وأتلتيكو في ربع النهائي كأس إسبانيا

احمد وائل عمر - القاهرة في الجمعة 20 يناير 2023 03:30 مساءً - أجريت اليوم الجمعة قرعة الدور ربع النهائي من بطولة كأس ملك إسبانيا 2022-2023 بعد أن انتهت مباريات الدور ثمن النهائي أمس بتأهل القطبين البارزين برشلونة وريال مدريد إلى دور الـ 8.

وتأهل بذلك إلى ربع النهائي كل من إشبيلية وريال سوسييداد وأتلتيك بيلباو وأوساسونا وفالنسيا وأتلتيكو مدريد إلى جانب كل من برشلونة وريال مدريد.

ووضعت القرعة كلًا من ريال مدريد وأتلتيكو في مواجهة نارية في الدور ربع النهائي من البطولة، بينما وقع برشلونة في مواجهة صعبة ضد ريال سوسييداد.وفيما يلي مواجهات دور الـ8 بكأس إسبانيا ..



ريال مدريد × أتلتيكو مدريد

أوساسونا × إشبيلية

فالنسيا × أتلتيك بلباو

برشلونة × ريال سوسيداد

قرعة كاس اسبانيا