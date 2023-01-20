احتفالا بعيد الشرطة الـ71.. زيارة إستثنائية لنزلاء مراكز الإصلاح والتأهيل

احمد وائل عمر - القاهرة في الجمعة 20 يناير 2023 03:30 مساءً -

بمناسبة الإحتفال بــ "عيد الشرطة الـ71" وحرصاً من وزارة الداخلية على تقديم كافة أوجه الدعم والرعاية لنزلاء مراكز الإصلاح والتأهيل وإتاحة الفرصة لهم للقاء ذويهم بمختلف المناسبات.. فقد تقرر منح جميع النزلاء (زيارة إستثنائية) خلال الفترة من يوم السبت الموافق 28/1/2023 وحتى يوم الثلاثاء الموافق 28/2/2023 .

يأتى ذلك فى إطار حرص وزارة الداخلية على إعلاء قيم حقوق الإنسان، وتطبيق السياسة العقابية بمنهجها الحديث، وتوفير أوجه الرعاية المختلفة للنزلاء.