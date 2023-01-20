تحويلات مرورية.. غلق كلى لكوبرى فيصل لمدة يومين

جدة - نرمين السيد - أعلنت محافظة الجيزة، غلق كوبرى الملك فيصل فى الاتجاه القادم من ميدان الجيزة - شارع السودان، وذلك لمدة يومين بداية من يوم السبت الموافق 21/ يناير/ 2023 وحتى يوم الأحد الموافق 22 يناير 2023 على أن يكون فترة الغلق الكلى والأعمال من الساعة 2 صباحاً حتى الساعة 5 صباحاً فقط.

وأوضحت المحافظة فى بيان صحفى، وذلك لوقوف معدة من الحجم الكبير ونش رفع عملاق، فى إطار الأعمال الإنشائية لمشروع محور الفريق كمال عامر والقيام بأعمال رفع وإزالة الكمر المعدنى الخاص بالمشروع تحديدا.

وكلف أحمد راشد محافظ الجيزة، رئيس حى جنوب بالمتابعة الميدانية للأعمال وإزالة أى معوقات مع تسهيل حركة سير المركبات بمسار التحويلة المرورية بالتعاون مع الجهات المنفذة والمعنية.

وتشير محافظة الجيزة بأن الإدارة العامة لمرور الجيزة قامت بإجراء التحويلة المرورية الآتية:

أولا: القادم من ميدان الجيزة:

حركة سير المركبات القادمة من ميدان الجيزة وترغب بالصعود أعلى كوبرى الملك فيصل اتجاه شارع الملك فيصل تقوم باستكمال السير اتجاه شارع الأهرام وصولاً حتى شارع سيد أبو الخير.

السير يميناً بشارع سيد أبو الخير وصولاً حتى شارع الملك فيصل.

ثانيا: القادم من شارع السودان:

حركة سير المركبات القادمة من شارع السودان وترغب فى الصعود أعلى كوبرى الملك فيصل اتجاه شارع الملك فيصل تقوم باستكمال السير يمينا بشارع السودان بمسطح كوبرى الملك فيصل اتجاه شارع برادة وصولاً لشارع الأهرام.

السير يمينا بشارع الأهرام وصولا حتى شارع سيد أبو الخير.

السير يميناً بشارع سيد أبو الخير وصولاً حتى شارع الملك فيصل.

وتوضح محافظة الجيزة بأن الإدارة العامة لمرور الجيزة بالتنسيق مع الشركة المنفذة قامت بوضع اللوحات الإرشادية الخاصة بالتحويلة المرورية المشار إليها وكذا وسائل الأمن الصناعى من كشافات إضاءة - الطواحين الضوئية - الحواجز الفسفورية بمحيط منطقة الأعمال بالكامل لضمان أمن وسلامة المواطنين وتوعيتهم وإرشادهم، كما تم تعيين الخدمات المرورية اللازمة لتسيير الحركة المرورية.