قراءة وبرامج فنية.. جولة فى أكبر المكتبات العائمة بالعالم ببورسعيد (فيديو)

جدة - نرمين السيد - تضم السفينة ما يقرب من 50000 عنوانا مختلف، وتغطى مجموعة واسعة من الموضوعات للكبار والأطفال، بما فى ذلك العلوم والرياضة والطبخ والفنون واللغات والدين، مما يوفر للعديد من الزوار فرصة للاطلاع على مجموعة متنوعة من المؤلفات عالية الجودة.

ولا يقتصر نشاط "لوجوس هوب"، التى يمكن الصعود إليها مقابل رسم زيارة رمزى على توفير أوقات مميزة للقراءة والاطلاع، لكن يمكن للزائرين شراء الكتب، وبعض الأدوات المكتبية، وتذكارات تؤرخ للزيارة، وحضور حفلات وعروض مسرحية، وبرامج ثقافية وفنية، والجلوس فى مقهى ومطعم السفينة.

يبلغ طول السفينة 132 مترًا، وتصنف باعتبارها أكبر مكتبة عائمة فى العالم، ويصل عدد الفريق بها إلى أكثر من 400 متطوع من أكثر من 60 جنسية مختلفة.

والجدير بالذكر، أن هذه هى الزيارة الثانية للسفينة إلى ميناء بورسعيد حيث كانت للمرة الاولى لها منذ 12 عاما.

وقالت محافظة بورسعيد عبر صفحتها الرسمية، إن عدد زوار السفينة بلغ أكثر من 110 ألف زائر حتى الآن من جميع محافظات مصر، حيث يأتى إليها رحلات من مختلف محافظات الجمهورية بشكل يومى.