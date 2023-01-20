دقة التصحيح.. قرارات مهمة بشأن الامتحانات (فيديوجراف)

جدة - نرمين السيد - ويرصد "دوت الخليج" فى الفيديوجراف، أبرز القرارات التى اتخذتها الوزراة، ومنها ما يخص صفوف النقل بمرحلة التعليم الأساسى، من مراعاة الدقة والشفافية فى التصحيح، والسرية أثناء أعمال تصحيح الدرجات، وإعلان النتائج فور انتهاء عملية التصحيح.

وفيما يتلعق بامتحانات الشهادة الإعدادية، قالت الوزارة، إن الإدارات والمديريات ملزمة بإعلان النتائج، فى المدارس مباشرة، من قبل المحافظات، ومجموع الترم من 140 درجة بإجمالى 280 درجة، مشيرة إلى أن كل درجة مهمة فى الترمين من أجل تنسيق الثانوى.

وبالنسبة لنتائج أولى وثانية ثانوى، قررت الوزارة إعلانها من خلال الإدارات، فور انتهاء التصحيح ورصد الدرجات، لافتة إلى أنها ستكون بالدرجات، وسيتم إدراج أسئلة مقالية بنسبة 15%، منوهة بأن نسبة 50% كافية للنجاح بالترم الأول.