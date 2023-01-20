«صحتك ثروتك» تضمن «حياة كريمة» لكبار السن بالأقصر (فيديوجراف)

جدة - نرمين السيد - "دوت الخليج" يرصد فى الفيديوجراف التالى حملة «صحتك ثروتك» لكبار السن بالأقصر. ترفع الحملة شعار «صحتك ثروتك.. انزل واطمن»، وتستهدف المرحلة العمرية من 50 وحتى 70عامًا، كما تجوب مختلف أنحاء الأقصر من خلال عيادات متنقلة، وتتواجد فى المصالح والهيئات الحكومية والمناطق العامة.

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