«هما دول أبطال بلدنا».. هدية القوات المسلحة للشرطة فى عيدها الـ71 (فيديو)

جدة - نرمين السيد - تحتفل الشرطة المصرية بعيدها الـ71 تخليدًا لذكرى موقعة الإسماعيلية 1952 التى راح ضحيتها 50 قتيلًا و80 جريحًا من رجال الشرطة على يد الاحتلال الإنجليزى فى 25 يناير عام 1952 بعد أن رفضوا تسليم سلاحهم وإخلاء مبنى المحافظة للاحتلال الإنجليزى.





وبهذه المناسبة نشرت وزارة الدفاع بقناتها الرسمية على "يوتويب" أغنية "هما دول أبطال بلدنا" غناء الفنان مصطفى كامل، إهداء من الجيش المصرى إلى ضباط وأفراد الشرطة فى جميع أنحاء مصر.

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