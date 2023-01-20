الصحة: مبادرة «العناية بصحة الأم والجنين» حققت نجاحا تجاوز المتوسط العالمى

جدة - نرمين السيد - أعلنت وزارة الصحة والسكان، نجاح المبادرة الرئاسية لـ«العناية بصحة الأم والجنين» فى منع انتقال عدوى مرض فيروس نقص المناعة البشرى من الأمهات الحوامل المصابات بالمرض إلى الأجنة بنسبة 100%، ومنع انتقال عدوى فيروس التهاب الكبدى B بنسبة 99%، وذلك منذ انطلاق المبادرة فى مارس 2020.





وقال الدكتور حسام عبدالغفار المتحدث الرسمى لوزارة الصحة والسكان، إن هذه النسب تتجاوز المتوسط العالمى لمنع انتقال الأمراض المتتقلة من الأم إلى الجنين.

وأضاف «عبدالغفار» أن المبادرة تمكنت من فحص مليون و760 ألف سيدة، للكشف المبكر عن الإصابة بفيروس «بى» وفيروس نقص المناعة البشرى، ومرض الزهرى للسيدات الحوامل، ومنع انتقال هذه الأمراض للأجنة، مع توفير العلاج والرعاية الصحية بالمجان.

وقال الدكتور فوزى فتحى المدير التنفيذى للمبادرة، إنه يتم متابعة حالة الأم والمولود لمدة 42 يومًا، بعد انتهاء الحمل لاكتشاف عوامل الخطورة على الأم أو المولود، واتخاذ الإجراءات المناسبة، إضافةً إلى صرف المغذيات الدقيقة اللازمة فى فترة النفاس.

وتابع أن المبادرة مستدامة، وتشترط موافقة الأم وإقبالها على الخدمة وتضمن سرية التحاليل، ودقة النتائج باختيار كواشف بمعايير ذات جودة عالمية، مع تقديم المشورة الطبية للوقاية من الأمراض.

وأكد الدكتور فوزى فتحى، أن المبادرة تقدم خدماتها من خلال الوحدات الصحية ومراكز الأمومة والطفولة، فى إطار تفعيل وتحسين جودة الخدمات الروتينية التى تقدمها رعاية الأمومة والطفولة، وتشمل إجراء فحص إكلينيكى لتقييم الحالة العامة للحامل والجنين، واكتشاف عوامل الخطورة التى قد تصاحب الحمل، والتطعيم ضد التيتانوس، وقياس الطول، والوزن، وضغط الدم، وإجراء تحاليل متنوعة للكشف عن الإصابة بالأنيميا، وتحديد احتياج الأم للحصول على حقنة Anti-D بعد الولادة من عدمه، إضافةً إلى تحليل بول لاكتشاف الزلال، وأمراض الجهاز البولى، كما يتم صرف المغذيات الدقيقة اللازمة للأم أثناء الحمل.

ولفت إلى إنشاء قاعدة بيانات متكاملة للمسح، وربطها بالمنشآت الصحية المشاركة بالمبادرة لتسهيل متابعة المرأة المنتفعة وتحويلها لأقرب مركز لتلقى العلاج اللازم طبقًا لحالتها، مشيرا إلى أنه يمكن الاستعلام عن موعد التقييم للمنتفعات لإجراء الفحوصات المتقدمة من خلال الموقع الإلكترونى لمبادرة «100 مليون صحة» أو من خلال تطبيق «صحة مصر» بالإضافة إلى تلقى الاستفسارات من خلال الخط الساخن «15335».