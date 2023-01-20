تحويلات مرورية.. غلق كلى لمطلع كوبرى 15 مايو بميدان سفنكس

جدة - نرمين السيد - أعلنت محافظة الجيزة، إجراء غلق كلى لمطلع كوبرى 15 مايو بميدان سفنكس؛ لإزالته وتكسيره والذى يخدم حركة المركبات القادمة من شارع جامعة الدول العربية اتجاه مناطق الزمالك - وسط القاهرة واستبداله بمنزل مستحدث لكوبرى 15 مايو.





وذلك فى إطار تنفيذ أعمال مشروع توسعة كوبرى 15 مايو واستحداث مطالع ومنازل بميدان سفنكس.

وتشير محافظة الجيزة، إلى أن أعمال الغلق لمدة 3 أشهر ابتداء من الساعه 12 صباح يوم السبت الموافق 2023/1/21 وحتى صباح يوم صباح يوم الثلاثاء الموافق 2023/4/18 على أن تكون الأعمال على مدار 24 ساعة.

ونوهت محافظة الجيزة، إلى أن الإدارة العامة لمرور الجيزة قامت بإجراء التحويلة المرورية الآتية:

حركة المركبات القادمة من شارع جامعة الدول العربية وترغب بالصعود أعلى كوبرى مايو اتجاه مناطق الزمالك - وسط القاهرة تقوم باستكمال السير باتجاه شارع أحمد عرابى، والدوران والعودة من فتحة الدوران المستحدثة الكائنة أسفل منزل كوبرى 15 مايو المستحدث.

والعودة مرة أخرى بشارع أحمد عرابى اتجاه ميدان سفنكس والصعود أعلى كوبرى 15 مايو عن طريق المطلع المستحدث والمؤدى إلى مناطق الزمالك - وسط القاهرة.

وتوضح محافظة الجيزة، أن الإدارة العامة لمرور الجيزة قامت بالتنسيق مع الشركة المنفذة لوضع اللوحات الإرشادية والتحذيرية المرورية والكشافات والطواحين الضوئية اللازمة بمحيط الأعمال بالكامل لضمان أمن وسلامة المواطنين، كما تم تعيين الخدمات المرورية اللازمة لمتابعة الحالة المرورية أثناء فترة الغلق والعمل على تحقيق السيولة المرورية اللازمة بالتحويلة المرورية.