انعقاد الاجتماع الأول لمبادرة سفراء ضد الختان

جدة - نرمين السيد - وأعرب الدكتور جابر طايع، خلال الاجتماع، عن فخره لترأسه تلك اللجنة التى تضم نخبة مميزة من القادة الدينيين ممثلى الجهات الشريكة من الأزهر والأوقاف والكنيسة المصرية بطوائفها الثلاثة والمتخصصين الاجتماعيين والصحيين المعنيين بقضية ختان الإناث.

وأشاد بأهمية وجود تأصيلات شرعية من الأديان السماوية أن الختان عادة وليست عبادة، مشيرا إلى جهود المجلس القومى للمرأة فى القضايا والمبادرات المختلفة.

وأكد أهمية مبادرة سفيرات المحبة والسلام التى استطاع فيها أن يوحد بين الواعظات والراهبات والمكرسات وخادمات الكنائس فى عمل مشترك يستهدف تصحيح المفاهيم المغلوطة ضد المرأة فى المجتمع من خلال حملات التوعية المختلفة.



وأوضح أن الهدف من إنشاء اللجنة هو جمع الأدلة والأسانيد الشرعية وإجتهاد الفقهاء ورصد الإتجاهات الإيجابية فى الفتاوى الشرعية والردود الدينية على الأسئلة الشائعة عن الختان، وصياغة مادة علمية حول الرأى الطبى عن مخاطر الختان على الصحة البدنية والنفسية، بجانب صياغة مادة قانونية تستعرض مجالات وأسباب تجريم الختان، وذلك للخروج بدليل تدريبى شامل حول ما تم جمعه من المواد الشرعية والقانونية والطبية.

من جانبها، أشارت ايزيس محمود المديرة العامة للإدارة العامة لتخطيط البرامج والحملات بالمجلس إلى جهود المجلس القومى للمرأة بالتعاون مع وزارة الأوقاف والكنيسة المصرية فى المبادرات التى يطلقها لتوعية المواطنين والمواطنات على أرض الواقع عبر الاستعانة بنخبة من أفضل الأئمة والقساوسة والواعظات والراهبات.

وأوضحت أنه فى إطار المشروع القومى لتنمية الأسرة المصرية وضمن محور التثقيف والتوعية تم تدريب 10.000 قيادة دينية مسلمة ومسيحية على القضية السكانية، للوصول إلى مليون مستهدف خلال ثلاثة سنوات هى عمر البرنامج.

وأشارت إلى نجاح المجلس فى تدريب ما يقرب من 5 ألاف قيادة دينية استطاعوا الوصول إلى أكثر من 5. 4 مليون من المستهدفين من قرى مبادرة حياة كريمة فى جلسات الدوار.

وأكدت أن هؤلاء القادة الدينيين هم المستفيدين من عمل اللجنة، عبر تعزيز قناعاتهم وايمانهم وقدرتهم على إدارة حوار متكامل عن مخاطر الختان يشمل جوانبه الدينية والطبية والقانونية.

وتطرقت إلى أهمية مناهضة جريمة ختان الإناث والذى يعد الدور الأساسى لتكوين مبادرة "سفراء ضد الختان"، مشيرة إلى انخفاض نسبة ختان الإناث إلى 8٪ خلال الفترة من 2014 وحتى 2021 (بحسب المسح الصحى السكانى الأخير)، مؤكدة وجوب العمل سويا على منع هذه الجريمة حتى يتم القضاء عليها بشكل كامل فى 2030.

وأكد القس رفائيل ثروت نائب أسقف الخدمات، أهمية تعزيز الشراكة بين جميع المؤسسات الرسمية لتبنى خطاب مستنير موحد وجهد متكامل بين المتخصصين من الأطباء والقانونيين والإعلاميين فى الإعلام التقليدى وسائل التواصل الاجتماعى لمواجهة تلك الجريمة.

وتطرق الدكتور هشام عبد العزيز على رئيس القطاع الدينى بوزارة الأوقاف إلى وجوب تنوير المجتمع المصرى بالفرق بين الدين والعادات والأعراف، قائلا " إن الطب قد أوضح رأيه بوقف هذه الجريمة لخطورتها الصحية والنفسية، كما أعلنت المؤسسات الدينية موقف الدين من تلك الجريمة وأنها لا أساس لها فى الدين بل هى ممارسة ضارة منزلتها منزلة التحريم".

وتحدث المستشار أحمد النجار مستشار وحدة مناهضة العنف ضد المرأة بالمجلس عن الجانب الجنائى لمحاربة أى جريمة، مشيرا إلى أن محاربة الجرائم له شقين، الشق الأول هو منع حدوثها، والشق الثانى هو معاقبة الجانى، وشدد على خطورة عدم إبلاغ الأشخاص عن تلك الجريمة.

وطرح القس إيميل أنور ممثل الكنيسة الإنجيلية أسئلة مهمة حول أهمية العلاقة بين النص الدينى والثقافة المتوارثة وتأثير أحدهما على فهم الآخر، وهل الفقه ساعد تقديم الرؤية الصحيحة المقنعة لهذه الجريمة، ومدى خطورة ختان الإناث على جسد الفتاة وآثاره النفسية الممتدة.

وقالت بربارة سليمان مدير المكتب البابوى للمشروعات والعلاقات إن هذه الجريمة أسفرت عن وفاة عدد من الفتيات خلال السنوات الماضية، ومن المهم تسليط الضوء على المآسى التى تعانى منها الأسرة نتيجة فقد بناتها لتحذير باقى الأسر بضرورة التخلى عن ارتكاب هذه الجريمة.

وفى ختام الاجتماع، تم تقسيم الحاضرين إلى ثلاثة مجموعات رئيسية"مجموعة قانونية" و"مجموعة دينية إجتماعية"، و" مجموعة طبية نفسية" لضمان دراسة مخاطر جريمة ختان الاناث من جميع الجوانب.