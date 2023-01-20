«حياة كريمة» والاستراتيجية الوطنية لحقوق الإنسان (إنفوجراف)

جدة - نرمين السيد - كشفت خطة التنمية الاقتصادية والاجتماعية، للعام المالى 2022-2023، المقدمة من وزيرة التخطيط، الدكتورة هالة السعيد، ووافق عليها البرلمان، بغرفتيه (النواب، الشيوخ) مساهمة المشروع القومى "حياة كريمة"، فى تحقيق هدف الاستراتيجية الوطنية لحقوق الإنسان.





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