وزير الإنتاج الحربى يستقبل وفد نالكو ووتر لبحث معالجة المياه بـ«البيوريت»

جدة - نرمين السيد - وأشار الوزير محمد صلاح، إلى أن اللقاء استهدف متابعة الموقف التنفيذى والخطوات المستقبلية للتعاون المشترك فى مجال معالجة وتنقية المياه فى مصر باستخدام مادة "البيوريت" فى إطار بروتوكول التعاون الموقّع فى نوفمبر 2021 وعقد الاتفاق الموقع فى أبريل 2022 بين شركة أبو زعبل للكيماويات المتخصصة (مصنع 18 الحربى) وشركة "نالكو ووتر" للتعاون فى تصنيع وتشغيل منظومة البيوريت.

وأكد وزير الدولة للإنتاج الحربى، أن التعاون بين الجانبين يأتى تنفيذاً لتوجيهات الرئيس عبد الفتاح السيسى رئيس الجمهورية بتكاتف كافة أجهزة الدولة المعنية لتكامل استراتيجية معالجة المياه لتتوافق مع السياسة العامة للدولة للإدارة الرشيدة للمياه والاستفادة المثلى من الموارد المائية المتاحة.

وأكد على حرص وزارة الإنتاج الحربى لامتلاك القدرة فى هذا المجال وكذا توظيف كافة الإمكانيات التصنيعية والتكنولوجية والفنية والبشرية المتوفرة لديها للمشاركة فى تنفيذ المشروعات القومية الكبرى التى تساهم فى تطوير معيشة المواطنين وتوفير حياة كريمة لهم، مضيفاً أن الشركة (مصنع 18 الحربى) التابعة للوزارة متخصصة فى العديد من المجالات من بينها توريد وتصنيع المواد الخام الكيميائية بما فى ذلك كلورات الصوديوم وبيروكسيد الهيدروجين المستخدم فى إنتاج مادة البيوريت.

وشدد أن هذا التعاون المشترك يستهدف تقديم بنية تحتية مائية مستدامة اقتصادياً وبيئياً لمصر ويساهم فى إنتاج مياه مطابقة للمواصفات وبتكلفة مناسبة وذلك من خلال توطين تكنولوجيا تصنيع مادة البيوريت بمصر.

وأشار الوزير محمد صلاح إلى أن مادة البيوريت تعد أحدث طرق تكنولوجيا التنقية والمعالجة الكيميائية للمياه على مستوى العالم وهى مادة آمنة على صحة الإنسان، معرباً عن سعادته بالتعاون الناجح بين الجانبين فى هذا المجال حيث سبق الاستعانة بتلك المادة الحديثة فى محطة معالجة مياه الصرف الصحى بقرية بلانة بمحافظة أسوان والتى كان لها نتائج ممتازة كانت الدافع وراء التوسع فى تطبيقها بالمزيد من المحطات، كما تعاونت الوزارة مع شركة نالكو ووتر الأمريكية لتطوير نظام المعالجة بأحواض الأكسدة بمحطة معالجة مياه الصرف الصحى بمدينة شرم الشيخ مما أدى إلى القضاء ﻋﻠﻰ التحديات البيئية التى واجهتها.

من جانبه أعرب ناثان لوبس نائب رئيس شركة "نالكو ووتر" عن سعادته بالتعاون مع وزارة الإنتاج الحربى نظراً لما تمتلكه شركاتها من قدرات وإمكانيات تصنيعية وفنية وبشرية متميزة تساهم فى نجاح التعاون المشترك، لافتاً إلى أن التعاون بين الجانبين يستهدف تعظيم الاستفادة من القدرات الصناعية المصرية المتاحة لزيادة المكون المحلى فى مشروعات معالجة مياه الصرف الصحى بمصر.

وأشار إلى أن التعاون مع الوزارة - ممثلة فى شركة أبو زعبل للكيماويات المتخصصة - يمهد الطريق للشركات الأمريكية للقيام بدور رئيسى فى مجال معالجة المياه فى مصر وزيادة الاستثمارات الأمريكية فى المشروعات المنفذة فى هذا القطاع، مضيفاً أن "نالكو ووتر" متخصصة فى توريد المواد الكيميائية ومعدات معالجة المياه والتكنولوجيا والخدمات المتعلقة بها.

وأوضح المهندس زياد عمران المدير الإقليمى لشركة "نالكو ووتر" وصاحب الابتكار العالمى أن الشركة أمينة وحريصة على توطين الصناعة، كما أوضح أن التعاون الناجح مع وزارة الإنتاج الحربى فى مجال معالجة مياه الصرف الصحى باستخدام "البيوريت" هو نتاج مجهودات حثيثة بُذلت على مدار أكثر من عامين شملت العديد من التجارب المعملية والحقلية والخضوع لتقييمات والحصول على موافقات من عدة جهات متخصصة بالدولة منها اللجنة العليا للمياه التابعة لوزارة الصحة والسكان والمركز القومى للبحوث وجهاز تنظيم مياه الشرب بهدف الوصول إلى أفضل الطرق الآمنة التى تمكننا من معالجة المياه لإعادة استخدامها فى العديد من المجالات لتنفيذ خطط التنمية التى وضعتها الدولة، كما تم تنفيذ هذه المشروعات الناجحة بالتنسيق والتكامل مع عدة جهات بالدولة على رأسها وزارة الإسكان والمرافق ممثلة فى الشركة القابضة لمياه الشرب والصرف الصحى.

وأعرب عن تطلعه إلى تعزيز التعاون مع وزارة الإنتاج الحربى لتوطين هذه التكنولوجيا الحديثة وتنفيذ المزيد من الشراكات الناجحة فى مجال استخدام "البيوريت" لمعالجة المياه خاصةً فى ضوء ما تتميز به شركات الإنتاج الحربى من سرعة ودقة فى تنفيذ المشروعات التى تُسند إليها بأعلى كفاءة وطبقاً للمقاييس العالمية.

وأوضح المستشار الإعلامى لوزير الدولة للإنتاج الحربى والمتحدث الرسمى للوزارة، محمد عيد بكر أن هذا اللقاء يأتى فى إطار إستراتيجية العمل بالوزارة وهى الانفتاح على التعاون مع الشركات العالمية لنقل وتوطين أحدث التكنولوجيات حول العالم فى مختلف المجالات داخل شركات ووحدات الإنتاج الحربى.

وأضاف أن الوزارة تولى اهتماماً كبيراً بالمشاركة فى المشروعات التى تساهم فى تقديم خدمات أفضل لمعالجة مياه الصرف الصحى إيماناً بالأهمية القصوى التى تحتلها هذه الخدمات فى تهيئة البيئة اللازمة لتحسين مستوى معيشة المواطن وتوفير بيئة صحية وآمنة له وللأجيال القادمة.

حضر اللقاء المهندس إميل حلمى إلياس نائب رئيس مجلس إدارة الهيئة القومية للإنتاج الحربى والعضو المنتدب والمهندس محمد شيرين محمد المشرف على الإدارة المركزية لمكتب الوزير والمهندس محمود عرفات مستشار الوزير للصناعات الكيميائية ومعالجة المياه ومحمد فؤاد مترجم الوزير ومحمد بكر المستشار الإعلامى للوزير والمهندس ممدوح بدوى المشرف على القطاعات الفنية بالهيئة والدكتور مهندس صلاح جمبلاط رئيس مجلس إدارة شركة أبو زعبل للكيماويات المتخصصة (مصنع 18 الحربى) والمهندس محمد شعبان قطاع المتابعة الفنية والمهندس هشام خطاب رئيس قطاع العلاقات العامة والمراسم.