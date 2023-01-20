جدة - نرمين السيد - أعلنت شركة مياه الشرب بالقاهرة، قطع المياه عن مناطق (منشية السلام ـ والمجاورات من المجاورة الأولى حتى المجاورة العاشرة)، بمنطقة المشروع الأمريكى بحلوان، والمراحل الأولى والثانية والثالثة، بمدينة 15 مايو، وذلك اعتبارا من الساعة الـ11 مساء اليوم الجمعة الموافق 20-1-2023، ولمدة 24 ساعة.





وأرجعت الشركة سبب الانقطاع نظرا لقيام جهاز مدينة 15 مايو باستكمال أعمال تغيير الخط الرئيسى ومحابس السحب والطرد بطلمبات المياه لرافع المشروع الأمريكى. وأهابت الشركة بأصحاب المخابز والمستشفيات بالأماكن المشار إليها تدبير احتياجاتهم من المياه خلال فترة الانقطاع، وقد قامت الشركة بتدبير سيارات مياه صالحة للشرب مجانا بالمناطق المتأثرة وفى حالة طلبها يتم الاتصال بالخط الساخن 125.

عرضنا لكم زوارنا الكرام أهم التفاصيل عن خبر قطع المياه عن بعض مناطق حلوان اليوم بدءا من 11 مساء على دوت الخليج فى هذا المقال ونتمى ان نكون قدمنا لكم كافة التفاصيل بشكل واضح وبمزيد من المصداقية والشفافية واذا اردتكم متابعة المزيد من اخبارنا يمكنكم الاشتراك معنا مجانا عن طريق نظام التنبيهات الخاص بنا على متصفحكم او عبر الانضمام الى القائمة البريدية ونحن نتشوف بامدادكم بكل ما هو جديد.



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